Giacomo Giorgio, chi è l’attore di “Mare fuori” e come è iniziata la sua carriera

Giacomo Giorgio, attore di “Mare Fuori” e di “Doc – Nelle tue mani”, è molto amato dal pubblico, femminile e non. Nato a Napoli nel 1998, l’attore ha cominciato la sua carriera attoriale da giovanissimo: ha preso parte a “Miseria e nobiltà” a soli sei anni, per poi appassionarsi proprio di cinema. “Ho avuto due secondi di terrore, non riuscivo a parlare. Dopo di che c’è stato un flusso, qualcosa che è accaduto ma che io non controllavo. Poi uno schiaffone finale con gli applausi. È stata un’emozione talmente forte e adrenalinica che ho deciso di fare questo” ha rivelato a Vanity Fair.

L’attore originario di Napoli si è trasferito da piccolissimo a Milano e dopo ancora a Roma per proseguire la sua carriera e studiare. L’attore, nel corso dell’intervista, ha raccontato anche dell’addio di Mare Fuori: “Mi sono sentito di andare via e sognare una carriera che non fosse solamente rinchiusa dentro quel ruolo. Volevo giocarmi più carte possibili e interpretare qualcun altro, qualche altra vita diversa da me. Ho giocato d’azzardo”.

Giacomo Giorgio, chi è e l’aneddoto su “Mare Fuori”

Giacomo Giorgio ha preso parte a tante fiction e film che hanno ottenuto un successo importante negli anni, nonostante all’inizio ci fossero delle difficoltà per via delle tante bocciature ricevute e non solamente. A Vanity Fair, l’artista originario di Napoli ha spiegato: “Ricordo sempre con grande amore mia nonna Melina perché era lei a darmi i soldi per andare a fare i provini. Non avevo tanti soldi, la famiglia aveva difficoltà economiche. Lei prendeva 400 euro di pensione ma me ne dava 200 per andare a fare provini che non andavano bene. Così ho pensato di arrendermi, ho contattato un bar per cominciare a lavorare. Proprio in quel momento sono stato preso per “Mare Fuori“. Il destino, dunque, ha voluto che Giacomo Giorgio facesse altro.