Nato come ballerino, è come opinionista di Uomini e Donne che Gianni Sperti ha conquistato l’affetto e la simpatia del pubblico. Sempre schietto e diretto, non si è mai nascosto commentando le varie dinamiche del programma e scendendo in campo in prima linea per difendere le donne. Sono tante, infatti, le liti di cui, nel corso degli anni, è stato protagonista e che gli hanno permesso di consolidare la propria posizione all’interno del programma. Tra quelle storiche, spiccano le discussioni con Giorgio Manetti con cui si è scontrato per difendere Gemma Galgani.

Innamorato dell’amore esattamente come la dama di Torino, Gianni si è spesso esposto per difendere i sentimenti della dama anche se, nel corso delle ultime stagioni, non le ha risparmiato critiche ma è per l’affetto con Ida Platano che si è scontrato in modo più duro con diversi cavalieri, in particolare con Riccardo Guarnieri prima e con Mario Cusitore poi. Sempre alla ricerca della verità, inoltre, Gianni non ha risparmiato critiche neanche alle dame. Tra le tante protagoniste del parterre, è con Aurora Tropea che ha avuto il rapporto più conflittuale e spesso le loro discussioni hanno raggiunto toni piuttosto accesi.

Gianni Sperti, il dolore che gli ha cambiato la vita

Sempre presente nelle varie puntate di Uomini e Donne, Gianni Sperti non nega mai un sorriso al pubblico regalando anche divertenti siparietti insieme all’amica Tina Cipollari con cui l’affetto, anno dopo anno, è diventato fraterno. Dietro il sorriso, tuttavia, spesso si nascondono anche grandi dolori come quello legato alla perdita dell’amatissimo papà. Legatissimo alla famiglia, Gianni Sperti vive da anni a Roma, ma appena ha un po’ di tempo libero, raggiunge la sua Puglia per trascorrere del tempo con la sorella, il fratello, i nipoti e soprattutto la mamma. La morte del papà non è stata facile da affrontare per Sperti che, tuttavia, è riuscito a rimettersi in pista grazie all’affetto degli amici.

Nonostante gli impegni televisivi, tuttavia, Gianni Sperti non rinuncia alle proprie passioni come quelle per i viaggi e la palestra. Oltre ad allenarsi regolarmente, durante le vacanze estive, si concede spesso viaggi solitari come quello fatto in Brasile. Riflessivo e spirituale, inoltre, ultimamente ha deciso anche di sposare il buddismo, una scelta arrivata con il lockdown che gli ha fatto capire quanto sia inutile “correre come matti, perché da un momento all’altro si blocca il mondo. Il mondo intero si è bloccato, questo ha spaventato, ha tolto le certezze anche a me”, ha raccontato in un’intervista. Gli ultimi anni, dunque, hanno spinto Sperti a rivedere alcune sue scelte ma l’unica che, a quanto pare, non è cambiata è quella relativa all’amore: dopo la fine del matrimonio con Paola Barale, Gianni non si è più risposato e, ad oggi, ha ammesso di non avere più intenzione di sposarsi. Nessun rimpianto, però, per Gianni Sperti tranne quella relativa ad un figlio che Gianni avrebbe voluto ma che non è mai arrivato.