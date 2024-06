Gigi D’Alessio spiazza a Domenica In: “Mia figlia Ilaria incinta? Non sapevo fosse fidanzata”/ “Reso nonno”

Gigi D’Alessio spiazza sulla figlia Ilaria: “Quando ho saputo che era incinta…”

È stato ospite della puntata di oggi di Domenica In e durante la chiacchierata con Mara Venier Gigi D’Alessio ha parlato della figlia Ilaria che vive a Bali e l’ha reso nonno per la quarta volta. “Da pochi giorni sono diventato nonno, Ilaria ha avuto un bambino meraviglioso che si chiama Josè, un bambino meraviglioso” ha premesso il cantautore per poi aggiungere come è finita in Indonesia.

Gigi D’Alessio sulla figlia Ilaria ha rivelato: “È sempre stata un po’ come Licia Colò le è sempre piaciuto viaggiare. Io quando sono tornato da un tour l’anno scorso lei mi ha portato una ecografia, era il giorno della festa dei nonni. Allora io le ho detto ‘ma tuo fratello sta facendo un altro figlio?’ ‘No. In verità non volevo rincorrerti in qualche camerino ma ti volevo dire che sono incinta’ e mi ha abbracciato. Ma io ho pensato incinta di chi mo? Il fidanzato dov’è?” E poi gli ha presentato Luigi, giovane di origine italiana che vive in Indonesia da tanti anni e la loro relazione durava da anni. E per questo la giovane ha deciso di trasferirsi in Indonesia.

Lunghi capelli castani, fisico scolpito, una passione per la moda e per i viaggi, Ilaria D’Alessio, figlia di Gigi D’Alessio è legatissima al padre ma somiglia molto anche alla mamma Carmela Barbato. Classe 1992 si è laureata in Scienze Politiche a L’Università La Sapienza di Roma e nella tesi ha ringraziato i genitori. La figlia di Gigi D’Alessio vive all’estero. Dopo la laurea Ilaria ha lavorato per un breve periodo in Cina, ma poi si è trasferita in varie parti del mondo. Durante un viaggio a Bali, in Indonesia ha conosciuto un ragazzo di origine italiana, Luigi. I due si sono innamorati ed hanno subito deciso di allargare la famiglia con un figlio che ha reso nonno Gigi D’Alessio per la quarta volta.











