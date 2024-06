LDA (Luca D’Alessio), figlio di Gigi D’Alessio, chi è?/ Progetti: “Voglio tornare a Sanremo e vincerlo”

Domenica 2 giugno, il grande cantautore napoletano Gigi D’Alessio sarà ospite dell’ultima puntata di Domenica in; il cantautore oltre all’uscita del suo nuovo album “Fra” e i recenti successi televisivi, può vantarsi anche di avere un figlio che ha seguito le sue orme ed è molto apprezzato dal pubblico: LDA ovvero Luca D’Alessio.

Luca D’Alessio è nato nel 2003 dalla storia d’amore tra Gigi D’Alessio e l’ex moglie Carmela Barbato, lui più dei suoi fratelli (Claudio, Ilaria, Andrea e Francesco), somiglia al padre caratterialmente, la stessa determinazione che ha reso Gigi un grande cantautore, ha permesso a LDA di iniziare il suo percorso nel mondo della musica, già dal lontano 2017, con l’uscita del suo primo brano “Orizzonte”. Dopo la creazione di brani come “Resta”, “Vediamoci stasera” (in collaborazione con Astol e Robledo), “Vivimi” e collaborazioni col padre Gigi, nel 2021 LDA appare finalmente davanti ai riflettori del mondo dello spettacolo, grazie ad Amici di Maria De Filippi; il rinomato programma gli ha dato un grande successo, il cantante ha calcato il palcoscenico del serale col brano “Quello che fa male”, che nel giro di qualche settimana è diventato disco di platino della FIMI, ma come va oggi la carriera del cantante?

LDA: quali sono i progetti futuri e Sanremo 2025

Il figlio di Gigi D’Alessio ha fatto il suo grande esordio con il disco di platino del brano “Quello che fa male”, poi uscito anche in spagnolo, in seguito ha ottenuto anche un disco d’oro per il brano “Bandana” e la terza posizione nella classifica FIMI con il suo primo EP. Nel 2023 il figlio di Gigi D’Alessio ha realizzato uno dei suoi grandi sogni: partecipare al Festival di Sanremo; sul palco dell’Ariston il cantante ha presentato il brano “Se poi domani” e poi ha duettato insieme ad Alex Britti, ottenendo alla fine il quindicesimo posto in classifica, ma ora le cose stanno per cambiare.

Recentemente il cantante, dopo l’uscita del suo ultimo singolo “Rosso Lampone”, a Superguida TV, ha rivelato la sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2025: “Voglio tornare a Sanremo e questa volta vincerlo. Penso di avere le potenzialità per riuscirci. Poi ovviamente tutto quello che comporta la vittoria del festival, come ad esempio l’Eurovision. Mi piacerebbe fare un super tour”. Se LDA tornasse a Sanremo, il cantante con cui vorrebbe duettare sarebbe Tananai, insieme al padre invece ha già creato e cantato uno dei brani presenti nel nuovo album “Fra”: “L’ho vissuta non come il dover cantare nel disco di papà, ma come io e papà che cantiamo dopo una cena, tipo Karaoke. È stato un bel momento condiviso con lui”.











