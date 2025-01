Luca Giglioli, noto al pubblico come Giglio, è crollato al Grande Fratello a causa della mancanza della fidanzata Yulia Bruschi. Sono ormai trascorse diverse settimane da quando Yulia ha lasciato la Casa più spiata d’Italia, ma il parrucchiere fatica ancora ad accettare la sua assenza in quest’avventura. A scatenare una crisi emotiva è stato il passaggio di un aereo inviato dai fan dei “Yulioli“, il soprannome affettuoso dato alla coppia, che lo ha profondamente commosso, portandolo a riflettere ancora di più sulla nostalgia che prova per Yulia. In cerca di conforto, Giglio ha scelto di aprirsi con Ilaria Galassi durante una chiacchierata in giardino.

“Devo stare qui a testa alta”, ha confessato, cercando di motivarsi. Nonostante sia consapevole di aver perso parte della leggerezza e dell’ironia che lo avevano contraddistinto nei primi mesi al GF, è determinato a resistere e a continuare la sua esperienza nella Casa. La sua scelta è anche un gesto d’amore verso Yulia, che gli ha chiesto espressamente di non arrendersi e di non abbandonare. Il parrucchiere, infatti, non vuole deluderla, così da rendere ancora più forte il loro legame una volta finito il reality.

Giglio crolla per la mancanza di Yulia: lo sfogo al Grande Fratello

Per Luca Giglioli, l’assenza di Yulia si fa sentire ogni giorno di più. Yulia non era solo la sua fidanzata, ma una vera fonte d’ispirazione, capace di stimolare la sua creatività e rendere più leggeri i giorni trascorsi nella Casa. Ora, invece, il suo pensiero non riesce a concentrarsi su altro e la sua mente è continuamente rivolta al momento in cui è rientrata nella Casa per fargli una sorpresa. “Per me è stato come un sogno”, ha commentato. “Yulia è stato un valore aggiunto, vedevo lei come musa. Io quando vesto le altre ragazze vedo solo lei”, ha poi spiegato.

Giglio è orgoglioso di essere riuscito a non abbandonare la Casa fino ad ora. D’altro canto, ammette che, se Yulia gli avesse chiesto di uscire insieme a lei, si sarebbe trovato in grande difficoltà e non sa se avrebbe avuto la forza di restare. Nel frattempo, Ilaria Galassi ha cercato di incoraggiarlo, esortandolo a resistere e a pensare che manca sempre meno al momento in cui potrà finalmente riabbracciarla. È probabile che il gieffino sia anche turbato dal motivo che ha costretto Yulia a lasciare il Grande Fratello. La ragazza è stata infatti accusata di violenza domestica dal suo ex fidanzato, Simone Costa, e deve ora affrontare le necessarie questioni legali.