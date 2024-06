Gilbert Bécaud, ex fidanzato Brigitte Bardot/ La storia di un grande amore fatto di incontri clandestini

Brigitte Bardot e l’ex fidanzato Gilbert Bécaud alla fine degli anni ’50 hanno vissuto una breve e folle storia d’amore iniziata dopo un incontro avvenuto durante un programma televisivo. L’attrice sex symbol del cinema mondiale e il cantante si conoscono durante il programma “Sfilata di fine anno” trasmesso in televisione la notte di Capodanno. Gilbert Bécaud è chiamato a cantare il brano “So tell” e per l’occasione per illustrarla al pubblico viene proposta una comparsa poco conosciuta. Si tratta di una giovanissima Brigitte Bardot che durante le riprese conquista il cuore dell’ex fidanzato e compositore francese. Tra i due nasce una bellissima storia d’amore che spinge il cantautore a dedicarla anche una canzone d’amore. “Quando non ci sei, tutti gli uccelli del mondo smettono di cantare e cominciano a piangere”, cantava Gilbert Bécaud in una delle sue più belle canzoni d’amore, nel 1959.

Nonostante questa bellissima canzone d’amore, l’ex fidanzato Gilbert Bécaud non riesce a tenersi a lungo accanto la bellissima e sensuale Brugitte Bardot che poco dopo si innamora del primo marito Jacques Charrier, padre del suo unico figlio Nicholas Jacques Charrier.

Brigitte Bardot e l’ex fidanzato Gilbert Bécaud: un’amore clandestino

Catherine Rihoit ricordando la relazione tra Brigitte Bardot e l’ex fidanzato Gilbert Bécaud ha raccontato alla stampa dell’epoca: “quando ‘Gil’ propone a ‘Brige’ di raggiungerlo in Svizzera, durante una tournée, e lui la lascia aspettare ore in macchina, è troppo: Brigitte se ne va”. La loro storia d’amore però è molto appassionata, visto che Brigitte Bardot pur essendo impegnata con Jean-Louis Trintignant soccombe al fascino di Mr. 100.000 volt come veniva chiamato il cantautore. La scintilla nasce durante un programma televisivo con la stampo dell’epoca che racconta: “Bécaud è irresistibile. Ottiene sempre ciò che vuole e diventa subito evidente che vuole Brigitte. Non solo in televisione”.

“Il cuore di Brigitte prese fuoco” prosegue il raccontato di Catherine Rihoit nella sua opera. La storia divampa anche da per l’allontanamento di Jean-Louis Trintignant, impegnato dai suoi obblighi militari. Sebbene l’ex fidanzato Gilbert Bécaud sia sposato e padre, la loro reciproca attrazione li ha uniti per diversi mesi. “Gli incontri, anche se appassionati, sono quindi episodici e clandestini, tanto più che, nonostante le precauzioni, la stampa non tarda ad interessarsi alla vicenda”, racconta la scrittrice che aggiunge che l’attrice “non può resto in attesa accanto al telefono”.

