Ginevra Taddeucci ha ancora un fidanzato? Dubbi sulla storia con Alessio Occhipinti

L’Italia del nuoto di fondo si appresta a calare un altro pezzo da novanta nelle acque francesi alle Olimpiadi di Parigi 2024, ovvero Ginevra Taddeucci, originaria di Lastra a signa e che ha visto esplodere il suo amore per il nuoto quando aveva solo nove anni, muovendo i primi passi nella piscina frequentata dal cugino e mostrando fin dall’inizio uno spiccato senso di gruppo, con il passare degli anni si è avvicinata al mare e alle distanze lunghe.

Dal punto di vista sentimentale, la toscana ha sempre preferito vivere tutto con riservatezza anche se Ginevra Taddeucci ha vissuto una storia con il fidanzato e collega Alessio Occhipinti, con il quale è difficile comprendere se ci sia ancora un legame visto che i due hanno smesso di pubblicare contenuti insieme sui social: la nuotatrice avrà ancora uno speciale tifoso a fare il tifo per lei sugli spalti oppure le loro strade hanno preso direzioni diverse? Nessuno dei due per il momento si è espresso sulla questione, preferendo lasciar scorrere le chiacchiere.

Ginevra Taddeucci e i problemi alle Olimpiadi 2024

Non sono mancati i guai per i nuotatori italiani in questa rassegna di Giochi Olimpici parigina, dove soprattutto chi ha a che fare con il fondo come Ginevra Taddeucci ha fatto i conti con l’impraticabilità della Senna, il fiume ha infatti presentato vari problemi e non sono mancati sfoghi a riguardo, visto che è stato impossibile allenarsi.

Nelle ultime ore la stessa Ginevra Taddeucci, ma anche i colleghi Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Giulia Gabbrielleschi hanno deciso di non scendere nelle acque, come rivelato da Fabrizio Antonelli che ha chiarito i motivi della mancata discesa: “Ci fidiamo degli organizzatori e delle professionalità medico-scientifiche deputate ai controlli della Senna, ma preferiamo evitare rischi di contaminazioni di qualsiasi genere provando il campo gara”.

