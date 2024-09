Giorgio Manenti è l’ex marito di Heather Parisi: perché si sono lasciati

Alla voce storie d’amore passate nel libro della vita di Heather Parisi, l’ex marito Giorgio Manenti occupa un bel posto in prima pagina, l’imprenditore è stato infatti sposato con la celebre showgirl, un colpo di fulmine esploso nei primi anni ’90 e che ha portato i due anche a creare una famiglia, visto che dal loro amore poi svanito è nata. Heather Parisi e Giorgio Manenti, all’epoca un imprenditore di successo che si è ritrovato poi in grosse difficoltà dal punto di vista finanziario, si sono sposati nell’ottobre del 1993 in una cerimonia davanti a centinaia di invitati e personaggi vip, una cerimonia ripresa dai principali giornali di gossip dell’epoca.

Pochi mesi dopo Heather Parisi scopre di essere incinta dell’ex marito Giorgio Manenti della sua prima figlia Rebecca Jewel, i cui padrini sono stati Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, all’epoca ancora felicemente sposati. Pochi mesi più tardi Giorgio Manenti finisce al centro di uno scandalo giudiziario, l’imprenditore viene prima indagato e poi finisce dietro le sbarre per bancarotta della Magnetofoni Castelli, si parlò ai tempi di un crack da 70 miliardi che portò il marito di Heather Parisi su tutti i giornali per la burrascosa e triste vicenda, dalla quale scaturisce anche la crisi tra i due.

Giorgio Manenti e Heather Parisi, perché si sono lasciati

La questione giudiziaria che vide Giorgio Manenti al centro ha giocato un ruolo fondamentale anche nella storia con Heather Parisi, con la coppia che si lasciò anche senza mai rivelare i reali motivi che hanno portato alla fine del loro matrimonio prima del 2000.

Intanto la showgirl si allontanò dalla tv e si rifugiò nel teatro, mentre dell’ex marito, dopo il comunicato ufficiale nel quale i due confermarono il divorzio, non sono arrivate altre notizie, tantomeno sui social dove Giorgio Manenti non sembra presenziare con un profilo personale.

