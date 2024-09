Giovanna e Mimmo: le parole di Totò Schillaci sui genitori

Totò Schillaci, morto oggi a 59 anni dopo aver lottato contro il tumore al colon, era legatissimo alla propria famiglia, in particolare a mamma Giovanna e papà Mimmo che sono sempre stati dalla sua parte, supportandolo in ogni scelta. Nell’ultima intervista rilasciata ai microfoni della gazzetta dello Sport al suo ritorno dall’avventura di Pechino Express, ripercorrendo la sua carriera, Totò Schillaci aveva ricordato i sacrifici fatti dal padre per seguirlo in tutte le sue avventure.

“Giocavo sull’asfalto del quartiere CEP, uno dei più popolari e difficili di Palermo. Famiglia modesta, tre fratelli e una sorella, papà faceva il muratore. Era il mio primo e più grande tifoso, mi ha accompagnato dappertutto pur di farmi giocare. Io ho cercato di aiutare: ho fatto il gommista, il garzone di pasticceria, l’ambulante… Ho smesso quando mi prese il Messina”, le parole del campione.

Totò Schillaci e l’addio a mamma Giovanna

Ad aprile 2023, Totò Schillaci ha vissuto un grande dolore quando è venuta a mancare mamma Giovanna a cui aveva detto addio sui social. “Non ci sono parole giuste per momenti come questi, se non dirti grazie – aveva scritto Schillaci -. Grazie per quello che sono, per quello che ho ottenuto, le mie vittorie sono state anche le tue di vittorie”.

“Mi hai sempre amato, mi hai sempre difeso, mi hai sempre dato tutto quello di cui un figlio ha bisogno. Abbiamo fatto un viaggio stupendo insieme, pieno di sacrifici, cambiamenti, soddisfazioni, vittorie ma anche momenti bui e tormenti, ma il tuo affetto per me e per noi, la tua famiglia, non è cambiato. Possa tu riposare in pace ed essere sempre nei nostri ricordi. Ti amo, il tuo Salvo, è così che amavi chiamarmi”, aveva aggiunto.

