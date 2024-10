Giovanni Pernice è un nuovo ballerino di danza della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Classe 1990, Giovanni è nato a Palermo, in Sicilia, ed ha 34 anni. E’ molto legato alla famiglia e in particolare ai suoi genitori che l’hanno sempre incoraggiato e sostenuto ad inseguire i suoi sogni nel modo della danza. A soli 14 anni per studiare e perfezionarsi nella danza lascia Palermo e va a vivere a Bologna iniziando così la sua carriera internazionale. Si, proprio così, visto che il talento di Giovanni ha superato i confini nazionali facendosi notare durante diversi gare di ballo fino al prestigioso riconoscimento: un Guinness World Record nel Jive e nel Charleston.

Tantissimi i successi raggiunti dal ballerino siciliano che ha anche vinto gli Italia Open Championship entrando così a far parte della Federazione Italiana Danza Sportiva tra il 2007 e il 2014. Non solo, nel suo palmares, Giovanni Pernice può vantare gli International Open Latin in Slovenia e altre competizioni in Italia: Pieve di Cento, Ancora e San Marino.

Giovanni Pernice: da Striclty Come Dancing a Ballando con le Stelle 2024

Il talento di Giovanni Pernice dopo aver conquistato gli Italia Open Championship e il Guinness World Record è arrivato anche in televisione. Dal 2015 al 2023 è entrato nel cast di Striclty Come Dancing, il programma televisivo inglese dedicato alla danza trasmesso su BBC One. Otto anni di successi che hanno visto il ballerino danzare con grandi nomi come Laura Whitmore, Faye Tozer, Rose Ayling-Ellis e Amanda Abbington.

Nel 2024 approda a Ballando con le Stelle su Rai1 dove balla in coppia con Bianca Guaccero. La coppia sin dalla prima esibizione ha conquistato l’attenzione della giuria e del pubblico e c’è già chi parla di un flirt in corso.

Giovanni Pernice vita privata: ha una fidanzata?

L’arrivo di Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle 2024 ha fatto impazzire il pubblico di Rai1. Tutte sono pazze lui e in tante sono alla ricerca di informazioni sulla sua vita privata. Il ballerino ha una fidanzata? In passato il suo nome è stato associato a diverse donne dello spettacolo come Jowita Przystal, la cantante Ashley Roberts, Jess Wright e Georgia May Foote. Di certo possiamo dirvi che nel 2021 è stato legato alla influencer Maura Higgins, ma la storia è naufragata dopo pochi mesi. Oggi Giovanni dovrebbe essere single e non c’è alcun flirt in corso con la partner di ballo Bianca Guaccero.

A smentire categoricamente la cosa è stata la conduttrice: “con Giovanni non c’è niente. Stiamo ballando e siamo concentrati sul lavoro. C’è sicuramente una grande stima da parte mia per una persona che mi sta facendo imparare tante cose in poco tempo”.