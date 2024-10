Ballando con le stelle 2024 quest’anno ha rivoluzionato il cast dei coach e, tra le new entry di questa nuova edizione, spicca anche il nome di Giovanni Pernice. Il ballerino è in coppia con Bianca Guaccero e, in queste prime settimane di trasmissione, stanno ben figurando e racimolando consensi dalla giuria e dal pubblico. Ma che cosa sappiamo del ballerino professionista?

Siciliano di origine, classe 1990, Giovanni Pernice sin da adolescente è appassionato di danza; all’età di 14 anni ha infatti stravolto la sua vita, trasferendosi a Bologna per inseguire il suo sogno di sfondare nel ballo, e passo dopo passo ci è riuscito. È infatti diventato membro della Federazione Italiana Danza Sportiva e, tra il 2007 e il 2014, ha più volte gareggiato per l’Italia ottenendo numerosi trionfi; nel 2012, per esempio, è stato campione italiano di danze latino-americane.

Giovanni Pernice, flirt con Bianca Guaccero a Ballando con le stelle 2024?

Prima di sbarcare a Ballando con le stelle 2024, per diversi anni Giovanni Pernice è stato ballerino professionista nel cast di Strictly Come Dancing, la versione inglese del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Quest’anno è arrivato il grande debutto in Italia e, al suo fianco, è stata selezionata Bianca Guaccero; la coppia ha sin da subito mostrato una grande sintonia e, nel corso di queste prime puntate ha strappato ampi consensi da pubblico e giuria, piazzandosi tra i primi posti in classifica.

Se della vita privata di Giovanni Pernice non si conoscono sufficienti informazioni (non sappiamo infatti se abbia una fidanzata o meno), il pubblico di certo si è accorto del non indifferente feeling con la sua partner di danza Bianca Guaccero. Anche lei sentimentalmente libera, la conduttrice in un’intervista a Libero Magazine non aveva del tutto chiuso le porte ad un possibile flirt con il ballerino: “È risaputo che sono single, e che dire? Le vie del Signore sono infinite, vediamo cosa succede (ride)… Sai che vi dico? Mettiamola così, più rimaniamo in gara e più forse, chissà, c’è la possibilità che succeda qualcosa, vedremo… Quindi voi però, mi raccomando seguiteci, perché cercheremo di rimanere in gara il più possibile“.

