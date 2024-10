Mirko e Giulia sono una delle coppie “Se mi lasci non vale“. I due, sposati da nove anni, hanno tre figli e tra loro sono tante le cose che non vanno, come spiegano davanti alle telecamere. “Abbiamo scelto di partecipare a questo programma perché abbiamo dei problemi, i più derivanti dalla mancata comunicazione. Io dico A e lui dice Z” spiega lei mentre per lui “non è così”. Mirko, infatti, spiega: “Sei tu che tu non hai interpretazione, pensi sempre che quello che dici tu sia legge”. Giulia, ancora, spiega che il marito non le dice mai “Ti amo” ma lui si giustifica: “Ho molta difficoltà a esprimere i miei sentimenti, sono abbastanza timido e chiuso“.

Per Giulia ci sono tante cose che non vanno tra loro: in particolare non si sente di essere una coppia: “Mi sento una bella famiglia, siamo uniti come famiglia, ma non come coppia. Mi manca l’aspetto emotivo. In questo momento mi sento molto arrabbiata e lui tira fuori il lato peggiore di me”. Mirko, invece, si dice innamorato di lei: “Non ho mai pensato che la nostra storia possa finire ma mi rendo conto che una vita così con lei sia faticosa quindi dobbiamo trovare una soluzione”. La moglie, però, prende molto seriamente l’esperimento di “Se mi lasci non vale”: “le strade sono due. O ci dividiamo o continuiamo“.

Giulia e Alessandro, lei: “Ho molta rabbia…”

Giulia, tornando indietro nella sua storia con Mirko, racconta degli episodi poco piacevoli che li riguardano come coppia: “I primi quattro anni non ho mai festeggiato un compleanno perché lui andava a quello di una sua amica. Ora uso il sarcasmo ma lì ci stavo male, piangevo tanto” spiega. Da Mirko “vorrei una spalla, vorrei sapere che lui possa portarmi su” sottolinea ancora Giulia, che passa poi ad un argomento molto delicato. Dopo la nascita del secondo figlio, infatti, Giulia ha avuto una forte depressione post-partum: “A lui dicevo che stavo male ma lui non capiva e sminuiva il tutto davanti al mondo interno” racconta in lacrime.

“Lui non mi esalta mai, non mi dice mai cose carine, neanche in privato” spiega ancora Giulia, provocando una reazione emotiva in Mirko, che scoppia in lacrime affermando di sentirsi in colpa. Nonostante ciò, la moglie è inamovibile: “Sono anni che sto male, una soluzione la devo trovare. Ho molta rabbia“.