Matrimonio Giulia Arena e Antongiuseppe Morgia: tutto sulle nozze dell’ex Miss Italia

Giulia Arena e Antongiuseppe Morgia, dopo nove anni di fidanzamento, si sono sposati con una cerimonia da sogno in una location mozzafiato, davanti a parenti e amici. La cerimonia religiosa è stata celebrata nel Duomo di Siracusa e il tutto è stato documentato con foto e video sui social. Al termine della funzione, gli sposi hanno festeggiato con tutti gli invitati in un’antica dimora siciliana immersa tra gli olivi e con il mare all’orizzonte. 100 gli invitati che, insieme agli sposi, si sono divertiti fino alle 3 del mattino. Una grande festa che si è conclusa anche con lo sposo senza camicia come hanno documentato i vari invitati sui social.

Per l’occasione, Giulia ha indossato due abiti: quello per la funzione religiosa era bianco e in pizzo a maniche lunghe con le maniche larghe. Per la festa, invece, ha scelto un abito più leggero e monospalla, ma sempre bianco.

Il dettaglio sotto le scarpe da sposa di Giulia Arena

Bellissima ed elegantissima, Giulia Arena ha emozionato tutti i fan pubblicando sui social alcune foto del suo giorno più bello. Ciò che ha colpito tutti, però, è stata l’incisione sotto le scarpe, rigorosamente bianche come l’abito da sposa.

“Oggi il ritardo è giustificato”, si legge sotto le scarpe firmate Casadei. Giulia, dunque, come tutte le spose, aveva messo in preventivo di arrivare leggermente in ritardo in chiesa e per ricordare quel momento ha scelto di farsi incidere la frase sotto le scarpe. “Stupenda in questo abito candido come la bellezza del tuo viso mentre sorridi”, scrive una fan. “Auguri Giulia!!! Siete stupendi! Tu semplicemente un raggio di sole siciliano”, aggiunge un’altra. E ancora: “Meravigliosi”, “Siate sempre felici insieme come lo siete oggi. Auguri di cuore per il vostro matrimonio”, “Abito stupendo e tu incantevole”.

