Giulia Belmonte, la dedica strappalacrime di Stash alla compagna/: “Sono fiera di lui perché…”

Non si sa moltissimo di lei, se non che è innamorata con tutta se stessa del suo compagno Stash. Parliamo di Giulia Belmonte, la ragazza che il cantante dei The Kolors ha incontrato nel 2017 e con la quale ha messo al mondo la figlia Grace nel 2020 e Imagine nel 2024. Lui, in diverse occasioni ha ribadito l’importanza e la gratitudine di aver al suo fianco una compagna come Giulia, una donna sempre presente e amorevole, intelligente e comprensiva. Non a caso Stash l’ha descritta come il suo miracolo, mostrandosi attaccassimo a lei e alla famiglia che stanno costruendo insieme.

Di recente però è stata la Belmonte ad uscire allo scoperto sulla sua storia d’amore con il cantante, dedicandogli parole al miele splendide dopo aver visto un suo concerto a Milano. Era il 4 aprile, da allora sono passate diverse settimane, ma il concetto resta valido: Stash con i The Kolors ha fatto passi da giganti e la sua compagna Giulia non perde occasione per ricordargli quanto sia fiera di lui e del suo percorso.

“Non sono in grado di riuscire a spiegare a parole tutte le emozioni che ho provato ieri sera. È stata una serata indimenticabile e sono tanto fiera di te. Ti amo”, ha detto l’influencer al compagno dopo l’evento dei The Kolors al Forum di Assago. La ragazza e il cantante vivono una bellissima storia d’amore da sette anni, mentre da quattro anni sono diventati genitori di Grace e da due anni della secondogenita Imagine.

“Sento di essere migliorato accanto a Giulia e le nostre due poesie che ci sono state regalate. Penso che un figlio sia un dono”, aveva invece detto lui in un passaggio a Verissimo, ripercorrendo le tappe del suo amore con la Belmonte. “Da quando c’è lei è tutto più bello”, ha detto Stash, mostrandosi felice e innamorato al fianco della sua dolce compagna Giulia Belmonte.

