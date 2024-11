Giulio Fratini, chi è l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci

E’ balzato sulle prime pagine delle rivisti di gossip negli ultimi anni il giovane imprenditore Giulio Fratini, che ha vissuto per qualche anno una relazione con Elisabetta Gregoraci, la celebre showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore. Una relazione speciale quella mandata avanti dai due, con l’ex moglie di Flavio Briatore che si era espressa nel corso di una intervista a Verissimo: “Giulio mi fa stare, abbiamo un bell’equilibrio e rispetta la mia vita, i miei spazi, la mia famiglia, e questo per me è un valore imprescindibile, anche se sono diventata più cauta. Preferisco vivere giorno dopo giorno piuttosto che sbandierare i sentimenti” ha raccontato la showgirl nel talk di Silvia Toffanin qualche mese fa.

Giulio Fratini ed Elisabetta Gregoraci però qualche mese fa hanno interrotto la loro relazione, con voci che hanno sussurrato anche di un riavvicinamento tra la conduttrice calabrese e l’ex marito Flavio Briatore, una delle possibili cause della rottura della coppia.

Giulio Fratini e il retroscena sulla rottura con Elisabetta Gregoraci: “Non tollerava il rapporto con Briatore”

Un fondo di verità riguardo all’intromissione di Flavio Briatore nella storia tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sembra esserci, visto che lo zampino continuo dell’imprenditore nella vita dell’ex moglie avrebbe infastidito il giovane imprenditore. Questa sarebbe stata una delle cause scatenanti della rottura tra i due, come riportato dal magazine Oggi: “Dopo una discussione animata, un po’ di lacrime e la consapevolezza che qualcosa di profondo si era spezzato, Fratini mal tollerava la presenza ingombrante di Flavio Briatore nella vita di Elisabetta” riporta il settimanale che ha svelato questo retroscena riguardo alla fine della relazione.

Elisabetta Gregoraci, però, secondo le ultime provenienti dal mondo del gossip, si sarebbe avvicinata a Tomas Talin, più giovane della showgirl di ben 16 anni e che nella vita lavora come immobiliarista.