Godzilla II – King of the Monsters diretto da Michael Dougherty

Godzilla II – King of the Monsters, è un film del genere fantascienza, azione, avventura, che va in onda martedì 1 ottobre alle ore 23:40 su Italia 1. È diretto da Michael Dougherty, conosciuto più per il suo ruolo di sceneggiatore per pellicole come X-Men 2 e Superman Returns e che ha sceneggiato anche questo film insieme a Zach Shields. La pellicola è uscita nel 2019 ed è il sequel di Godzilla, uscito nel 2014.

Gli interpreti principali del film Godzilla II – King of the Monsters sono Kyle Chandler, nei panni di Mark Russell, Vera Farmiga che interpreta la dottoressa Emma Russell, Ken Watanabe che dà vita al personaggio del dottor Ishiro Serizawa, Bradley Whitford che è il dottor Rick Stanton, Charles Dance che interpreta il colonnello Alan Jonah, Millie Bobby Brown che è Madison Russell, O’Shea Jackson Jr., l’agente Jackson Barnes, Sally Hawkins, la dottorezza Vivienne Graham, Thomas Middleditch, che interpreta Sam Coleman, Zhang Ziyi, nei panni delle dottoresse gemelle Ilene e Ling Chen, Aisha Hinds, il colonnello Diane Foster, Anthony Ramos, il sergente Anthony Martinez, e David Strathairn l’ammiraglio William Steinz. Sally Hawkins, David Strathairn e Ken Watanabe, sono gli unici attori che facevano parte anche del film che ha preceduto questo.

La trama del film Godzilla II – King of the Monsters: spettacolari scontri tra titani

La storia di Godzilla II – King of the Monsters è incentrata su una organizzazione “cripto-zoologica”, la Monarch, per la quale lavora la paleobiologa Emma Russell e che ha come scopo quello di rintracciare e poi studiare i titani, un gruppo di giganteschi mostri, che in passato avevano dominato la Terra. Emma e la figlia Madison sono presenti alla nascita di Mothra, una larva gigante che viene calmata da Emma mediante un dispositivo, ORCA, capace di emettere delle frequenze ascoltabili solo dai titani.

Mothra diventa quindi docile fino al momento in cui un’organizzazione di eco-terroristi, con a capo da Alan Jonah, mette sotto attacco il sito della Monarch e riesce a rapire sia la madre che la figlia. Mothra però riesce a fuggire e, sotto una cascata, forma un bozzolo. Successivamente entra in azione anche l’ex marito di Emma, Mark, che ha progettato il prototipo dell’ORCA e che è l’unico uomo che potrebbe trovare e distruggere il dispositivo, prima che diventi un’arma micidiale grazie al controllo sui titani tra i quali anche Godzilla. Il team della Monarch lo porta presso la base dove Mark scopre che oltre a Godzilla, sotto la crosta terreste ci sono altri 17 titani dormienti.

In seguito Mark ferma anche gli uomini che vorrebbero uccidere Godzilla, ma il titano si sente minacciato e si allontana. Il gruppo della Monarch lo segue fino in Antartide dove gli eco terroristi hanno intenzione di liberare un drago a tre teste di dimensioni colossali noto come “Mostro Zero”. Seguono numerosi combattimenti anche con altri titani come Rodan ed alla fine dopo che Godzilla, grazie all’aiuto di Mothra, riesce a prevalere sull’altro titano, Ghidorah, bruciandolo con una serie di impulsi termonucleari, Rodan e altri titani si inchinano a Godzilla e lo riconoscono come re dei mostri mentre lui ruggisce per la vittoria.