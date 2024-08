Grande Fratello 2024/2025 concorrenti: a rischio la partecipazione di Lino, Alessia e Maika di Temptation Island 2024

Mancano poche settimane all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Alfonso Signorini per il quinto anno di fila sarà il conduttore, Cesara Buonamici nei giorni scorsi ha rivelato che è stata riconfermata nel suo ruolo di opinionista mentre proprio nell’intervista uscita ieri su Chi ha confermato che farà nuovamente parte del cast Rebecca Staffelli nel ruolo di inviata social. E mentre il cast di concorrenti Grande Fratello 2024 prende forma una nuova tegola si è abbattuta su tre personaggi.

Gli ultimi rumor riportano, rischia di saltare la partecipazione di Lino Giuliano, Alessia Pascarella e Maika Randazzo come concorrenti del Grande Fratello 2024/2025. Conosciuti dal pubblico per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, hanno animato le dinamiche con il loro triangolo amoroso. In estrema sintesi Alessia ha deciso di lasciare il fidanzato Lino per i suoi atteggiamenti e le dichiarazioni nei suoi confronti e soprattutto per il flirt iniziato sin da subito con la single Maika. Lino e Maika nel frattempo si sono lasciati ma nonostante questo il loro triangolo amoroso avrebbe tenuto banco nel reality. Adesso però stando a quanto riporta Deianira Marzano sarebbe sfumato tutto.

Lino, Alessia e Maika non sono concorrenti del Grande Fratello 2024/2025? Cos’è successo

Nel dettaglio è l’esperta di gossip Deianira Marzano che nelle scorse ore ha lanciato la bomba della mancata partecipazioni di Lino Giuliano, Alessia Pascarella e Maika Randazzo alla nuova edizione del Grande Fratello, perché? Il motivo è presto detto e lo ha rivelato la stessa esperta di gossip. Il 30enne napoletano è stato infatti avvistato in un locale in Sicilia, e l’esperta di gossip ha rivelato che Lino sta dicendo a chiunque del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, circostanza che potrebbe comportarne l’esclusione: “Evidentemente al GF non li vogliono più visto che lo hanno riferito praticamente a tutti..”

Per sapere con certezza se i tre ex volti di Temptation Island saranno o meno concorrenti al Grande Fratello 2024/2025 occorre aspettare le notizie ufficiali. Nel frattempo stando alle ultimi indiscrezioni nel cast dovrebbero far parte: Clarissa Burt, Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi, Shaila Gatta, Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez, Luca Calvani, Enzo Paolo Turchi, Jessica Morlacchi. La data di inizio, invece, è fissata per lunedì 16 settembre 2024 sempre in prima serata su Canale5.