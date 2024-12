Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Live, in onda su Canale 5, Alfonso Signorini è stato protagonista di una simpatica gag con uno spettatore presente in studio che se la dormiva beatamente. L’episodio si è verificato quando era passata da poco l’una di notte, di conseguenza il povero ragazzo era decisamente scusato. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo con Alfonso Signorini che stava parlando con i vari concorrenti del GF dalla casa: “Inquilini, sapete che a noi piace andare a riprendere qualcosa di sfrucuglioso…”, poi però ha cambiato improvvisamente discorso: “Intanto vorrei dirvi di non andare a svegliare questo meraviglioso… questo ragazzo che stava dormendo”, mentre le telecamere inquadrano ancora la casa più spiata d’Italia.

Nel frattempo si sente la voce di Alfonso Signorini: “Stava coccando, ti ho svegliato?”, dice rivolgendosi al ragazzo che ronfava in prima pila nello studio del programma di Canale 5, con le telecamere che continuano ad inquadrare il salotto della casa del Gf, mostrando le facce un po’ sorprese degli inquilini.

GRANDE FRATELLO, ALFONSO SIGNORINI E LO SPETTATORE CHE DORME: COSA E’ SUCCESSO

“Che sognavi tesoro?”, continua Alfonso Signorini fino a che la regia non ha staccato, riprendendo una giovane con una giacca chiara, che inizialmente sembra voler nascondere il viso, per poi esplodere in una grande risata e il pubblico che applaudisce. “Che sognavi?”, ha domandato ancora Alfonso Signorini, che poi si è avvicinato alla giovane, seduta vicino ad un ragazzo vestito con una t-shirt nera: era quest’ultimo in realtà quello che dormiva!

“Allora tu eri qua, alzati un attimo”, ha detto il conduttore avvicinandosi al giovane, per poi farlo alzare, dicendogli: “Allora, tu eri il conduttore…”, mentre lo stesso Signorini si è accomodato al posto dello spettatore assonnato. “Vedi uno – ha proseguito rivolgendosi al giovane – che stavi così”, mimando la scenetta: Alfonso Signorini si è quindi appoggiato alle spalle della ragazza seduta accanto (quella appunto di prima con la giacca chiara), con tanto di bocca aperta, e simulando anche il verso di una grassa russata. Nel frattempo lo spettatore era in piedi davanti ai due che li guardava e se la rideva.

GRANDE FRATELLO, ALFONSO SIGNORINI E LO SPETTATORE CHE DORME: IL SIPARIETTO CON REBECCA STAFFELLI

Nuovo applauso e urla in studio, poi Alfonso Signorini si è rivolto alla giovane chiedendole: “Ma è sempre così questo?”, e lei comunque ha sviato la domanda scoppiando in un’altra risata. A quel punto Alfonso Signorini si è rialzato, è andato dal giovane e gli ha toccato la spalla dicendogli “Va bhe, buonanotte, è stato bello”, e lo stesso giovane: “Buonanotte”, per poi esplodere in una nuova grossa risata, conscio del “patatrac” che aveva combinato.

Alfonso Signorini a quel punto ha ripreso la conduzione del programma avvicinandosi al centro studio “Allora, andiamo avanti”, ridendo, per poi aggiungere “Meraviglia!”. Ma non finisce qui perchè anche Rebecca Staffelli, “la social media manager” del Gf, ha mimato di dormire, appoggiandosi al suo tavolino, e Signorini: “Rebecca no, anche tu! Fra poco mi metto a dormire pure io”.