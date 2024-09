Da quando Clayton Norcross ha varcato la famosa porta rossa, il Grande Fratello ha tutto un altro sapore. La ventata americana si è sentita bella forte, soprattutto per via del suo celebre personaggio, Thorne di Beautiful, dal quale pare far fatica a distaccarsi. Elegante e sempre in cerca di flirt, Clayton Norcross ha salutato tutti con grande garbo non mancando però di una gaffe clamorosa con Helena Prestes: le ha stretto la mano chiamandola “Cavalla”. A parte questa piccola caduta di stile, l’attore della soap si è già fatto conoscere nella casa del Grande Fratello per la sua spiccata parlantina e per il suo charme nel raccontare la sua vita. Per tutta la serata, ha infatti condiviso con gli altri inquilini vari aneddoti sulla sua carriera.

Addirittura, Clayton Norcross ha raccontato di aver avuto un incontro ravvicinato con uno squalo. A fine puntata, la produzione gli ha regalato un canocchiale e lui ha ammesso che dentro il Grande Fratello ci sono delle bellissime donne ma Alfonso Signorini gli fa una sorpresa a dir poco originale, mostrandogli in studio le due opinioniste del Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Queste ultime sono rimaste molto affascinate dalla presenza dell’attore nella casa, soprattutto l’attrice di Vivere, che ha flirtato in diretta con lui.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Clayton Norcross flirt in diretta? “Con il canocchiale non puoi vedere…”

Beatrice Luzzi ci prova con Clayton Norcross al Grande Fratello? Durante la seconda parte dopo la puntata, la cosiddetta “GF night”, il protagonista è stato di nuovo l’attore americano di Beautiful, che è stato invitato in confessionale per ricevere un regalo. Da qui è partito però un flirt tra lui e la Luzzi: appena l’ha vista i suoi occhi si sono trasformati, e ha subito cambiato atteggiamento. Beatrice, la nuova opinionista del Grande Fratello, ha voluto smorzare il suo entusiasmo, ma con un tono piuttosto accattivante: ha detto all’attore, che in giardino ci sono troppe luci, e che lui non può vedere le stelle.

Tutti però si sono accorti dell’atteggiamento dei due durante il siparietto, con Clayton che appena ha visto in video Beatrice Luzzi si è trasformato in “cacciatore”, e l’opinionista che ha immediatamente sfoggiato la parte più sensuale. Alfonso Signorini ha smorzato i bollenti spiriti, dicendo che “Bea è una belva” che non perdona niente di quello che succede nella casa del Grande Fratello. Eppure tra i due pare essere scattato qualcosa: che sia solo un’impressione? I social sono già scatenatissimi!