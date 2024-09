In attesa dell’inizio del Grande Fratello 2024/2025, si scopre una grande novità: la produzione ha annunciato che Beatrice Luzzi sarà la nuova opinionista a fianco di Cesara Buonamici. Un colpo di scena che nessuno si aspettava, anche se durante la scorsa edizione del reality l’attrice di Vivere si è distinta per la sua personalità frizzante e corretta. Sembra dunque essere (quasi) tutto pronto per il reality che inizierà a partire da lunedì 16 settembre 2024 su Canale 5. Ieri sono stati annunciati in maniera ufficiale i primi tre concorrenti e nei giorni successivi verrà annunciato il resto del cast della nuova stagione.

La notizia di Beatrice Luzzi opinionista del Grande Fratello è arrivata da TvBlog, che ha annunciato che l’attrice tornerà al reality ma in vesti diverse accanto a Cesara Buonamici, della quale è stato ufficializzato il ritorno. Entrambe lo scorso anno sono state in grado di conquistare il cuore del pubblico che ha apprezzato la pacatezza della giornalista e il carattere di Beatrice Luzzi, sempre educata ma tagliente quando serve. A riconfermare la notizia è stato anche DavideMaggio che sul sito ha ufficializzato la presenza dell’attrice all’interno della nuova edizione del reality.

L’ex volto di Vivere sarà presente anche a Verissimo questa settimana. Nel salotto di Silvia Toffanin avrà spazio per raccontare di essere la nuova opinionista del Grande Fratello, con tutte le emozioni che ne conseguono. Di certo, sarà particolare guardare i concorrenti da fuori, dopo essere stata fissa nella casa per così tanti mesi. Beatrice Luzzi sa bene cosa si prova a relazionarsi con tante altre persone in una casa ed essere lontani dalla famiglia, e resta dunque la candidata perfetta per un’esperienza di questo tipo. Spuntano però commenti di ogni tipo sul web, tra chi è contento di questa grande novità e chi non ne è entusiasta.

Prevalgono le reazioni positive, un utente scrive: “Io non volevo guardare il gf, ma se davvero tu ci sarai, starò incollata alla tv.. con calma e con Karma“. Secondo le prime indiscrezioni, pare che invece Cesara Buonamici non abbia accolto di buon grado questa notizia. Sempre TvBlog, parla della giornalista che non sarebbe “al settimo cielo” dopo aver saputo di essere affiancata da Beatrice Luzzi nel ruolo di opinionista per la prossima stagione del Grande Fratello.