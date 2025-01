Javier Martinez si è innamorato di Zeudi Di Palma al Grande Fratello? Il pallavolista argentino si è detto in crisi dopo l’entrata di Helena Prestes, che nella casa ha di nuovo stravolto gli equilibri tra i concorrenti. Nelle scorse settimane dopo l’uscita della modella Zeudi Di Palma e Javier Martinez si sono avvicinati, tanto da lasciarsi andare a effusioni durante la notte. Non è – ancora – scattato il bacio, ma sotto le coperte ci sono stati numerosi abbracci.

Quando Helena Prestes è rientrata al Grande Fratello è andato in onda un momento di forte imbarazzo durante la diretta di giovedì 23 gennaio 2025. La modella ha visto le clip con i baci dei due concorrenti ed è rimasta senza parole, ma ha deciso di non entrare con il piede di guerra e li ha abbracciati chiedendo loro come stessero davvero le cose. Zeudi Di Palma ha subito messo in chiaro le cose spiegando davanti ad Alfonso Signorini di aver capito in questo periodo che il suo cuore è solo per Helena Prestes. Ma qualcuno non si arrende e non smette di pensare alle coccole sotto le coperte…

Javier Martinez ha voluto confidarsi con Chiara Cainelli a proposito del rapporto complicato con Zeudi Di Palma nella casa del Grande Fratello. Chiaramente, tutto è peggiorato dopo l’entrata di Helena Prestes, dato che l’ex miss Italia ha dichiarato che il suo cuore è solo per lei. “Da parte sua non c’è la stessa intensità“, ha esordito Javier, “perchè lei ha il cuore per Helena“. Il pallavolista ha spiegato di voler alzare le mani e fare un passo indietro, ma ha una riserva: “Se vedessi l’interesse da parte sua le direi ok, valutiamo“, dice a Chiara Cainelli.

Anche se è stata così tanto tempo con lui, Javier Martinez sente che c’è qualcosa che non torna: “Questo non significa che sono innamorato, ma se vedo dall’altra parte che c’è questo tentennamento io vado per la mia strada“. Oggi il bell’argentino ha deciso di aspettare che sia Zeudi a fare il grande passo. Chiara Cainelli dal canto suo ammette di non riuscire a capire la ragazza: “Sono un po’ titubante del loro rapporto, non mi piacciono“, spiega: “alzo le mani, la vedo da fuori e ho sempre detto che non mi piace“.