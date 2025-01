Sembra essere arrivata definitivamente al capolinea l’amicizia speciale tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes al Grande Fratello. Nella puntata andata in onda giovedì 30 gennaio, infatti, Zeudi ha preso una posizione netta, schierandosi con il resto degli inquilini della Casa, che hanno accusato Helena di essere una provocatrice. Al che, Stefania Orlando, Iago Garcia e Amanda Lecciso hanno criticato l’atteggiamento del gruppo, accusandoli di essersi coalizzati contro la modella brasiliana. Nel corso della diretta, è intervenuto persino Alfonso Signorini, rimproverando i concorrenti e invitandoli a non accanirsi contro una sola persona.

Helena Prestes, furia con Zeudi: "Ora sei libera di provarci con Javier"/ Lei: "Sono ancora infatuata di te"

Tuttavia, l’ex Miss Italia sembra pensarla diversamente ed è andata apertamente contro quella che è sempre stata una sua amica. Durante un blocco pubblicitario, infatti, si è avvicinata a Shaila Gatta e Chiara Cainelli, con le quali ha detto: “Io ve l’ho detto ieri, alla fine quella che ne uscirà bene sarà lei, ci marcia”. Il video ha rapidamente fatto il giro del web, infuriando le numerose fan delle ‘Zelena’, che non credono più nella sincerità dell’ex Miss Italia.

Luca Calvani rientra al Grande Fratello sorpresa a Helena: "Tu puoi volare"/ "Non cadere alle provocazioni"

“Io ve l’ho detto ieri, alla fine quella che ne uscirà bene sarà lei” “Lei ci marcia” Zeudi se fra 5 minuti piangi di nuovo dicendo che sei innamorata di lei te lo dico che perdi di credibilità!!! #zelena #heleners pic.twitter.com/OViJM2Xm6D — 🍒 (@cili_e_gina) January 30, 2025

Grande Fratello, Zeudi Di Palma fa retromarcia su Helena Prestes: “Lei vuole uscire bene”

Per settimane, Helena Prestes e Zeudi Di Palma hanno condiviso un’intesa speciale, tra baci ed effusioni, dando vita ad un fandom enorme chiamato ‘Zelena’. Tuttavia, dopo l’improvvisa eliminazione di Helena, tutto è cambiato. Zeudi si è avvicinata a Javier Martinez, proprio l’uomo per cui la modella brasiliana aveva sempre mostrato un forte interesse. L’avvicinamento ha inevitabilmente spiazzato molti fan e acceso dubbi sulla sincerità del legame tra le due. Dopo il ripescaggio, dunque, Helena si è trovata di fronte una situazione del tutto inaspettata e, sentendosi tradita, non ha esitato a scagliarsi contro Zeudi, giustificando invece Javier.

Helena Prestes, dura lite con Lorenzo al Grande Fratello: "Vuole schiacciarmi"/ "È un finto buono e falso"

Vedendo Zeudi sempre più vicina a Javier, infatti, la Prestes è andata su tutte le furie, accusandola di averla presa in giro e di aver finto fin dall’inizio il loro legame. Per la modella brasiliana, Zeudi l’avrebbe solo usata senza provare un vero interesse. La giovane napoletana, dal canto suo, ha cercato di spiegarsi, dicendo di essere ancora attratta da Helena, ma di aver deciso di andare avanti dopo aver ricevuto solo rifiuti da parte sua. Lo scontro tra le due è scoppiato in studio durante la puntata del Grande Fratello, sancendo quella che sembra essere la fine definitiva delle Zelena.