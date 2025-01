Grease, su Italia 1 la commedia sentimentale del 1978

Lunedì 6 gennaio 2025 andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, la commedia sentimentale del 1978 dal titolo Grease. La pellicola è un vero e proprio cult del cinema internazionale e vede alla regia il noto film maker Randal Kleiser, al suo esordio sul grande schermo. Il cast principale è composto da alcuni nomi molto amati dal pubblico di tutto il mondo: John Travolta, che aveva raggiunto la fama internazionale l’anno precedente con la sua interpretazione in “La febbre del sabato sera” (1977); Olivia Newton-John, che lavorerà nuovamente con Travolta nel 1983 in “Due come noi” e nel 1989 nel video del singolo “Liberian Girl” di Michael Jackson; Stockard Channing, pluripremiata per la serie televisiva “West Wing – Tutti gli uomini del Presidente”; infine, Jeff Conaway, che in quello stesso anno aveva interpretato il personaggio di Bobby Wheeler nella serie televisiva “Taxi”.

Nel film Grease compaiono anche: Barry Pearl, Michael Tucci, Kelly Ward, Didi Conn, Jamie Donnelly, Dinah Manoff, Dennis Cleveland Stewart e Ellen Travolta (sorella maggiore di John Travolta).

Grease, il musical ambientato negli Stati Uniti degli anni ’50: la trama

Grease è ambientato alla fine degli anni ’50 nell’istituto Rydell High School. Qui il giovane e aitante Danny Zucco è a capo di un piccolo gruppo di studenti conosciuti con il nome di Thunderbirds (T-birds). Durante l’estate, il giovane ha conosciuto la dolce e bella Sandy, una ragazza australiana con cui Danny si era mostrato molto diverso rispetto al suo solito atteggiamento da spaccone. I due si innamorano follemente, ma sono destinati a dirsi addio al termine delle vacanze, poiché Sandy deve ritornare in Australia con la sua famiglia.

Inaspettatamente, però, i genitori di Sandy decidono di restare negli Stati Uniti e la ragazza inizia a frequentare proprio la scuola del protagonista, dove stringe subito amicizia con il gruppo delle Pink Ladies.

I due, all’oscuro l’uno dell’altra, narrano ai rispettivi amici una versione ben diversa di questo amore estivo e, quando Rizzo si rende conto che il ragazzo di cui Sandy è innamorata è Danny, decide di mostrarglielo in una luce completamente diversa. Sandy, infatti, si trova a doversi scontrare con i modi sfrontati del ragazzo di cui è innamorata, deciso a fare il duro di fronte ai suoi amici. Dopo alcune incomprensioni, i due innamorati proveranno a riavvicinarsi, ma verranno più volte separati dalle persone che li circondano. Tra gare automobilistiche e piccole bravate, la protagonista di Grease si renderà conto che per salvare il suo rapporto con Danny dovrà prima di tutto cambiare qualcosa in sé stessa e saranno proprio le Pink Ladies a darle una mano.

