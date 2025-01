Hachiko – Il tuo migliore amico, Rete 4: scopriamo il cast e la la regia di Lasse Hallström

Lunedì 6 gennaio, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21,25, il film drammatico del 2009 dal titolo Hachiko – Il tuo migliore amico. La pellicola si basa su una storia vera ed è un remake di “Hachikō Monogatari”, progetto cinematografico giapponese del 1987. Alla regia il film maker svedese Lasse Hallström, noto anche per avere girato lungometraggi di successo come “Buon compleanno Mr. Grape”, “Le regole della casa del sidro” e “Chocolat”.

Chi è Rocco Papaleo/ Non solo cinema e tv: "la mia autobiografia? Scrivere è una mia passione"

Le musiche di Hachiko – Il tuo migliore amico hanno invece la firma del compositore polacco Jan Andrzej Paweł Kaczmarek, vincitore del Premio Oscar per la colonna sonora di “Neverland – Un sogno per la vita”. Il protagonista è interpretato dalla stella di Hollywood Richard Gere, diventato famoso negli anni ’80 grazie al film “American Gigolò”, e volto di numerose pellicole campioni d’incasso, come “Ufficiale e gentiluomo”, “Pretty Woman” e “Chicago”. Al suo fianco l’attrice Joan Allen, candidata al Premio Oscar per “Gli intrighi del potere – Nixon” (1995) e “La seduzione del male” (1996), e l’attrice Sarah Roemer, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Ashley Carlson nel thriller “Disturbia” con Shia LaBeouf.

Severiano Recchi, fidanzato Pilar Fogliati/ La confessione dell'attrice: "Quando lo incontrai..."

Hachiko – Il tuo migliore amico: il legame unico tra il cane e il suo padrone

Hachiko – Il tuo migliore amico inizia con il racconto che il piccolo Ronnie deve fare riguardo un suo eroe di fronte alla classe. Il ragazzino ha deciso di condividere con i compagni la storia di suo nonno e del suo amato cane Hachiko. Parker Wilson lavora come professore e tutti i giorni deve recarsi in stazione per raggiungere la sua scuola. Un giorno scopre un piccolo esemplare di Akita Inu e decide di portarlo a casa; sua moglie, però, è contraria a tenerlo poiché da poco hanno perso il loro cane e non se la sente di sostituirlo. L’uomo inizia così a cercare per la città il proprietario del trovatello, senza avere successo.

Lucia Di Franco, chi è la fidanzata di Herbert Ballerina/ Uniti da una grande passione e poi...

È solo quando porta il cucciolo a scuola che un suo collega giapponese gli svela la vera natura degli Akita, profondamente devoti ai loro padroni. Parker decide così di chiamarlo Hachi (otto), poiché indossa una targhetta con il simbolo giapponese del numero 8. Giorno dopo giorno i due stringono un legame sempre più simbiotico, e Hachiko diventa un bellissimo esemplare adulto di Akita. Il comportamento del cane, però, improvvisamente cambia, infatti cerca in ogni modo di fare in modo che il suo padrone non salga come al solito sul treno. Parker non riesce a comprendere le motivazioni di questo atteggiamento e si reca comunque al lavoro, venendo colpito subito dopo da un infarto fulminante e perdendo la vita. Hachiko, però, non dimenticherà mai il suo padrone e ogni giorno continuerà a recarsi in stazione, aspettando che l’uomo a cui è devoto scenda dal treno. Hachiko – Il tuo migliore amico ha ottenuto un successo importante per via della storia alla base: un’amicizia speciale e profonda.