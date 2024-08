“Heather Parisi non ha mai contattato la figlia e non conoscerà suo nipote”: nuove indiscrezioni

Ultimo e la fidanzata Jacqueline Di Giacomo presto diventeranno genitori e condivideranno la gioia del lieto evento con amici e familiari (soprattutto con la signora Anna, mamma del cantautore) ma non con la showgirl americana Heather Parisi mamma di Jacqueline. Sono emerse, infatti, nuove indiscrezioni che confermerebbero come la rottura tra madre e figlia sia insanabile. A lanciare queste nuove indiscrezioni è l’esperto di gossip Alessandro Rosica, amico della coppia.

L’Investigatore social, questo il nome con cui in passato era conosciuto sul web, ha rivelato che Heather Parisi non ha ancora chiamato la figlia Jacqueline Di Giacomo non solo per congratularsi per la gravidanza ma anche per farle sentire la sua vicinanza ed il suo supporto in un momento così delicato. “Heather Parisi non conoscerà suo nipote e non ha mai chiamato la figlia Jacqueline” ha rivelato Rosica che poi ha aggiunto come Ultimo e Jacqueline Di Giacomo, pronti al parto, possono contare sulla vicinanza della famiglia di lui, del padre di lei e della sorella maggiore, Rebecca Manenti nata dalla precedente relazione della showgirl.

Ultimo e Jacqueline Di Giacomo presto genitori: perché Heather Parisi ha litigato con la figlia?

A ricostruire passo passo, invece, perché Heather Parisi e la figlia Jacqueline Di Giacomo hanno interrotto tutti i rapporti è Fanpage. Il sito riporta che il legame madre-figlia si era incrinato nel 2019, quando la ballerina fu intervistata da Barbara D’Urso, parlando dei maltrattamenti dei suoi ex, e in quell’occasione Jacqueline pubblicò una storia nella quale scriveva: “Perché non chiedete alla Heather dove stanno le altre due figlie”, riferendosi a lei stessa e a sua sorella Rebecca Manenti. Già lì era chiaro come i rapporti fossero tesi, e da quel momento iniziò un botta e risposta tra le due, particolarmente pungente, culminato nell’intervista a Belve in cui Parisi diceva di non avere un rapporto conflittuale con sua figlia e di non voler parlare di lei e lasciò intendere anche di non conoscere Ultimo. La figlia però, la smentì prontamente sui social, precisando di non vederla da dieci anni.