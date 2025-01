Continua ad essere caratterizzato da molti alti e bassi il rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello. Le due gieffine si sono avvicinate moltissimo nelle ultime settimane e la loro amicizia si stava trasformando in qualcosa di più, tra loro c’è stato anche un bacio. Alcuni comportment della sua amica speciale, però, hanno mandato in confusione la modella brasiliana. Quest’ultima non ha nascosto il fatto di avere molti dubbi, ad oggi non riesce a fidarsi della gieffina, si è lasciata anche sfuggire alcune interessanti rivelazioni durante una chiacchierata con , Amanda Lecciso, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta contro Helena Prestes al Grande Fratello 2024/ "Hanno un piano d'attacco"

Helena Prestes nella casa più spiata d’Italia ha chiaramente detto che non ha mai creduto totalmente alle parole di Zeudi Di Palma quando si è dichiarata con lei. Pensa che non stia rispettando i suoi tempi e che sia contraddittoria. Tanti sono i dubbi e le perplessità che ha nei suoi confronti, l’attrice le ha raccontato che anche Zeudi si è confidata con loro e ha ammesso in lacrime che qualcosa è cambiato tra loro.

Zeudi Di Palma attacca Helena Prestes al Grande Fratello 2024/ "Non sono stupida, lei e Javier..."

Grande Fratello, Helena Prestes non si fida di Zeudi Di Palma: perché pensa che sia contraddittoria

Durante la chiacchierata Stefania Orlando si è chiesta come mai Zeudi Di Palma non sta sempre accanto ad Helena Preses dal momento che continua a sostenere di provare qualcosa per lei, pensa che non le stia vicino come dovrebbe. La modella brasiliana invece si è chiesta come sia riuscita a dichiararsi con lei così in fretta e ha rivelato che lei non è una persona che si apre facilmente.

Riferendosi a Zeudi Di Palma ha gieffina brasiliana ha poi detto: “A volte si contraddice”, a detta sua il loro non è un rapporto stabile. Tra le varie cose ha anche soffermato la sua attenzione sul fatto che la gieffina abbia baciato Alfonso nonostante continui a dire che si è infatuata di lei. La Prestes ci ha tenuto a precisare che in questo rapporto non si è mai preclusa nulla, ha accettato di conoscere la gieffina napoletana, immaginando anche una relazione con lei, però aveva bisogno di più tempo per riflettere sul loro rapporto. Al momento sembra che Helena non riesca proprio a fidarsi di Zeudi, col tempo proverà a capire se i suoi sentimenti sono sinceri e se potrebbe davvero nascere qualcosa tra loro.

Helena Prestes e l'attacco a Jessica Morlacchi: "Non le avrei fatto male"/ "Non sapevo rispondere a parole"