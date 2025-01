Zeudi Di Palma contro Helena Prestes: ancora tensione al Grande Fratello 2024

Il rapporto tra l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma e Helena Prestes non sta attraversando la più semplice delle fasi in queste ore, la modella si è sfogata contro gli atteggiamenti della brasiliana all’interno della Casa più spiata d’Italia, e nel corso di una chiacchierata con i suoi compagni di gioco ha denunciato i comportamenti della ragazza con la quale sembrava aver stretto un rapporto speciale. Nel corso di un dialogo con la gieffina Ilaria Galassi, Zeudi Di Palma si è sfogata in questo modo:

“Lei alla fine ha scelto con chi confidarsi, ieri è andata a dormire con Javier, quindi io non sono stupida. Per me va bene, basta che stia bene e si riprenda, ma deve essere coerente e avere stabilità emotiva, le persone si accorgono che non parliamo, ma non è successo nulla. Lei in questo momento non vuole avere un rapporto con me” le parole della concorrente del Grande Fratello riguardo Helena Prestes.

Helena Prestes e il confronto con Zeudi Di Palma: cosa è accaduto

Dopo le parole rivolte a Ilaria Galassi, Helena Prestes ha colto l’occasione per confidarsi con Zeudi Di Palma, tra le due è arrivato il tanto atteso confronto nella speranza di arrivare a un punto d’incontro nella casa del Grande Fratello, con l’ex Miss Italia che ha chiesto delucidazioni riguardo all’accaduto con Jessica Morlacchi, anche se la brasiliana è sembrata piuttosto sfuggente sulla questione: “Mi sembrava brutto che tu mi guardassi ridere e parlare con loro quando tu ci hai litigato, magari pensi: ‘Perché, se è mia amica, ha sentito la versione dei fatti degli altri ma non la mia?’ E hai ragione, perché ti voglio bene, per questo sono venuta a chiedertela”

Un discorso che ha innescato ulteriori crepe nel rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, che hanno rimandato il confronto ma senza nascondere la tensione e la polvere accumulata negli ultimi giorni al Grande Fratello 2024.