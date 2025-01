Grande Fratello 2024, Zeudi Di Palma frena su Helena Prestes: “Bacio non è importante”

L’amicizia tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello 2024 sta entrando sempre di più in crisi e dopo la violenta lite con Jessica Morlacchi se da una parte la modella brasiliana può contare sull’appoggio e il sostegno di Luca Calvani e Stefania Orlando dall’altra non può dirsi lo stesso sull’ex Miss Italia. Zeudi in queste ore ha messo in dubbio il loro rapporto e, parlando con Alfonso D’Apice ha ridimensionato anche il bacio che c’è stato nei giorni scorsi. “A provare a baciarmi è stata lei io non l’ho mai fatto…è stata Helena ad avvicinarsi a me” ha premesso la giovane partenopea.

“Il secondo giorno abbiamo dormito insieme e lei sapeva che mi piacciono anche le donne, mi faceva effetto e secondo me l’aveva intuito. È ovvio che poi scatta, il primo giorno posso resistere poi scatta” ha continuato Zeudi Di Palma sul bacio con Helena Prestes al Grande Fratello per poi sminuirlo: “Per me il bacio è importante ma non così importante da darlo solo alla persona che penso sarà la mia persona nel futuro.” Ed infine ha ribadito di dare più importanza al rapporto con Alfonso D’Apice ed il bacio che c’è stato con lui che non alla sua relazione con Helena Prestes.

E non è tutto perché in queste ore Zeudi Di Palma ha ‘tradito’ Helena Prestes al Grande Fratello, almeno è questa la percezione che sul web molti utenti hanno avuto. Non solo infatti non ha tentato di difenderla dagli attacchi di Jessica Morlacchi e degli altri concorrenti ma parlando con Chiara e Mariavittoria non ha mostrato un po’ di comprensione nei confronti dell’amica arrivando a pretendere le scuse dalla modella per la lite choc a cui li ha fatto assistere: “Quando succedono queste cose per come sono fatta io, se dovessi fare qualcosa del genere mi metto a pensare a quello che ho fatto io non pensare ad altro…lei dovrebbe chiedere scusa a tutti quanti.”