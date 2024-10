Hubert Wayaffe, chi era l’ex marito di Corinne Clery: il matrimonio e il figlio Alexandre

Hubert Wayaffe era l’ex marito di Corinne Clery, nonché uno dei più grandi ed importanti amori nella vita dell’attrice francese. Galeotto per loro fu un set cinematografico, dove si incontrarono la prima volta per poi dare il via ad una romantica relazione: lei attrice dal grande fascino e dalla fama internazionale, lui produttore cinematografico, conduttore radiofonico ed ex disc jockey, la comune passione per il grande schermo si rivelò essenziale e la coppia si innamorò all’istante.

Corinne Clery sposò Hubert Wayaffe, classe 1938, all’età di soli 17 anni nel 1967: dal loro matrimonio nacque il loro unico figlio Alexandre un anno dopo, nel 1968, con il quale l’attrice francese non parla da ormai più di 6 anni ma al quale spera un giorno di potersi riavvicinare. L’amore per il produttore cinematografico fu molto importante e bruciò decisamente le tappe, con il matrimonio e la nascita del figlio avvenuti a breve distanza nel giro di un anno, ma non seppe reggere allo scorrere del tempo.

Corinne Clery e la rottura con Hubert Wayaffe

Corinne Clery si separò dal marito Hubert Wayaffe dopo pochi anni. In un’intervista rilasciata a Verissimo lo scorso gennaio, l’attrice aveva raccontato: “Mi sono sposata a 17 anni e un anno dopo è nato mio figlio. Durante la gravidanza, sono stata a letto quattro mesi perché rischiavo di perderlo“. Ammise poi di aver dovuto occuparsi da sola della crescita del figlio Alexandre: “Ho fatto sia da mamma che da papà“.

Dopo la separazione la coppia prese ognuno la sua strada. Corinne Clery prosegue tuttora la sua carriera da attrice e negli ultimi ha spesso preso parte a diversi programmi televisivi, Hubert Wayaffe si ritirò invece nel 2009 dal mondo della radio e dello spettacolo, sino alla morte sopraggiunta il 13 aprile 2019 a Parigi all’età di 81 anni.

