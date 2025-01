I Goonies, film su Italia 1 diretto da Richard Donner

Giovedì 2 gennaio, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:45, il film d’avventura del 1985 I Goonies. La regia è di Richard Donner, cineasta che ha diretto film di grande successo come Il Presagio, Superman e tutta la saga di Arma Letale. La sceneggiatura del film, è stata elaborata da Chris Columbus, regista di Mamma, ho perso l’aereo, tratta da un soggetto di Steven Spielberg.

Fabio Adami, chi è il fidanzato di Alba Parietti/ "Non ci sposiamo, a lui è costato tanto questo amore"

Gli interpreti principali del film sono Sean Astin nei panni di Mikey Walsh, Josh Brolin che interpreta il personaggio di Brandon “Brand” Walsh, Jeff Cohen, nei panni di Lawrence “Chunk” Cohen, Corey Feldman in quelli di Clark “Mouth” Devereaux e Kerri Green che interpreta Andy Carmichael.

10 giorni con Babbo Natale, Canale 5/ Trama e cast del film di Alessandro Genovesi, oggi 2 gennaio 2025

Altri interpreti sono Martha Plimpton nei panni di Stef Steinbrenner, Ke Huy Quan che interpreta Richard “Data” Wang, Mary Ellen Trainor e Keith Walker nei panni rispettivamente di Harriet e Irving Walsh, John Matuszak che è Lotney “Sloth” Fratelli, Anne Ramsey che interpreta il personaggio di Agatha “Mamma” Fratelli, Robert Davi e Joe Pantoliano rispettivamente Jake e Francis Fratelli, Mary Ellen Trainor che dà vita a Harriet Walsh, Keith Walker che è Irving Walsh, Lupe Ontiveros, che interpreta il personaggio di Rosita, Steve Antin e Curt Hanson, rispettivamente Troy e il signor Perkins.

Giorgia Giacobetti, chi è la figlia di Valeria Fabrizi e Tata Giacobetti/ "Mamma la mia migliore amica"

La trama del film I Goonies: una caccia al tesoro metropolitana per salvare il quartiere

Ne I Goonies, siamo nella cittadina di Astoria, nello stato dell’Oregon. A pochi chilometri di distanza dalla locale prigione, vivono dei ragazzi che proprio dal nome del quartiere, “Goon Docks”, vengono soprannominati Goonies. Intanto dalla prigione evade Jake, membro della banda Fratelli, e, insieme alla madre Agatha ed al fratello Francis, vengono inseguiti dalla polizia.

Il gruppo dei Goonies ogni fine settimana si riunisce per giocare e passare del tempo tutti insieme, ma ora il loro quartiere sta per essere demolito, in quanto due imprenditori hanno acquistato tutte le case per realizzare un campo da golf. Scoperta per caso la mappa di un grande tesoro, decidono di mettersi alla sua ricerca per utilizzarlo per riacquistare le loro case, ma sulla loro strada si troveranno anche a dover fare i conti con la banda dei “Fratelli” quando, seguendo le indicazioni della mappa, raggiungono il ristorante nel quale si sono rifugiati i membri della banda evasi dal carcere.

Dopo diverse vicissitudini, i ragazzi trovano il galeone del tesoro, all’interno di una grotta, ma vengono fermati dalla banda criminale. Riescono a fuggire e trovano i genitori ad attenderli insieme alla polizia che arresta i componenti della banda Fratelli. Quando il signor Walsh sta per firmare l’atto di cessione delle case, in un giubbotto viene trovato un sacchetto di pietre preziose di grande valore e così è possibile salvare il quartiere, strappando il contratto preparato in precedenza dagli imprenditori.