Tra i protagonisti del Grande Fratello 2024 c’è qualcuno che a più riprese sta cercando di farsi conoscere dal pubblico utilizzando filtri personali, racconti anche del passato che aprono ad una maggiore conoscenza. Stiamo parlando di Iago Garcia che, proprio alcune ore fa, si è ritagliato un momento con Helena Prestes per raccontare una delle sue storie più importanti ma al contempo forse anche tra le più difficili: un tira e molla con una ex fidanzata che ancora oggi sembra essere motivo di riflessioni per l’attore.

“Noi avevamo una relazione dove ci lasciavamo, poi tornavamo, una relazione complicata. Però eravamo molto passionali, la storia più passionale che ho avuto. Era impossibile perchè era una discussione continua, aveva una personalità particolare…”. Questo il racconto di Iago Garcia a proposito della storia tumultuosa ma intensa con la sua ex fidanzata; una descrizione che per certi versi lascia perplessa Helena Prestes, dubbiosa sul connubio “Passionale-impossibile”.

Grande Fratello 2024, Iago Garcia e la sua ex fidanzata: “Una relazione poco salutare per la mente…”

“Cosa intendo? Era poco salutare mentalmente, non era più importante il litigio della passione… L’amore dovrebbe essere altro. Non era mentalmente una buona relazione per me. Tornare indietro mi disturbava…”. Prosegue così Iago Garcia nel suo racconto al Grande Fratello 2024 a proposito della storia d’amore con una sua ex fidanzata, trovando ancora una sorta di disappunto da parte di Helena Prestes. “Il disequilibrio in un rapporto secondo me dipende da se una persona vuole continuare; non può essere tutto perfetto, ci sono momenti di tristezza e difficoltà, però se ci vuoi lavorare…”.

Ma a quale storia d’amore si riferisce Iago Garcia? Tra le sue liaison note, spiccano i 7 anni trascorsi al fianco dell’ex fidanzata Eleonora Puglia. Chiaramente, per ora non è chiaro se sia lei il soggetto del racconto fatto al Grande Fratello 2024 a proposito dell’ex fidanzata. Non è difficile aspettarsi che sarà proprio Alfonso Signorini ad indagare sulla vicenda, magari incalzando l’attore sull’identità della sua vecchia fiamma.