Neanche il tempo di tornare nella casa del Grande Fratello che Iago Garcia ha deciso di bussare alla porta di Stefania Orlando, la celebre concorrente e terza classificata nell’edizione 2020-21 del reality, ha attirato l’attenzione dell’attore spagnolo. I due ovviamente non avevano condiviso la Casa, visto che Iago Garcia era stato eliminato prima del ritorno in casa di Stefania Orlando, ma da fuori l’artista ha avuto modo di apprezzare la bionda romana ed ex moglie di Andrea Roncato, notando qualcosa di intrigante in lei al punto da voler approfondire la sua conoscenza.

E così Iago Garcia si è lasciato andare con Stefania Orlando una volta tornato nella casa del Grande Fratello 2024: “Stefania voglio conoscerti, mi sei piaciuta, mi piace il tuo carattere, mi sono un po’ identificato. Abbiamo una chiarezza molto simile, quindi ci dobbiamo conoscere” le parole del gieffino che è stato ripescato nei giorni scorsi per grande gioia del pubblico che non aveva assolutamente digerito la sua eliminazione dal programma.

Iago Garcia e la confessione di Stefania Orlando che fa sognare i fan

Alle parole dell’affascinante attore spagnolo ed ex volto della soap Il Segreto, Stefania Orlando ha risposto mostrando una certa curiosità. Chissà dunque che tra i due non possa nascere qualcosa di intrigante, con i fan sia di Iago Garcia che della conduttrice già esplosi sui social: “Mi hanno parlato a lungo di te, quindi ti aspetto” le parole di Stefania Orlando che dunque sembra aver raccolto la palla lanciata dallo spagnolo.

Vedremo se in caso di permanenza nella casa del Grande Fratello, potrà nascere qualcosa tra Iago Garcia e la nuova compagna di gioco, intanto l’artista ha lanciato l’amo, nella speranza di ottenere un riscontro positivo dalla Orlando che sembra essere arrivato puntualissimo. Sono attesi aggiornamenti molto importanti già a partire dai prossimi giorni nella casa più spiata d’Italia.

