Ibiza, diretto da Alex Richanbach

Giovedì 1 agosto, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:20, la commedia sentimentale del 2018 dal titolo Ibiza. Il film è diretto dal regista Alex Richanbach, al suo esordio alla regia, ed è prodotto dai celebri attori e comici Will Ferrell e Adam McKay.

Le protagoniste sono interpretate da: Gillian Jacobs, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Britta Perry nella serie tv Community e per quello di Mickey nella serie tv Netflix Love; Vanessa Bayer, diventata famosa grazie alla partecipazione al programma comico Saturday Night Live; infine Phoebe Robinson, al suo esordio sul grande schermo.

Nel cast anche Richard Madden, che ha raggiunto la fama a livello internazionale grazie al ruolo di Robb Stark nella serie televisiva Il Trono di Spade.

La trama del film Ibiza: un viaggio di lavoro che cambia la vita grazie alle amiche

Ibiza è una commedia tutta al femminile che vede al centro della storia la giovane e intraprendente Harper (Gillian Jacobs), che viene scelta dal suo capo per un importante viaggio di lavoro in Spagna. Questo viaggio si trasformerà ben presto in un’incredibile avventura, che Harper vivrà con le sue due care amiche, Nikki (Vanessa Bayer) e Leah (Phoebe Robinson).

Saranno proprio loro, con il loro spirito intraprendente, a convincere la protagonista a partire direzione Ibiza per incontrare dj Leo (Richard Madden), un affascinante ragazzo che Harper aveva conosciuto durante una serata a Barcellona e per cui ha perso immediatamente la testa.

Questa scelta porterà il trio a vivere una serie di avventure e disavventure e creerà non pochi problemi ad Harper dal punto di vista professionale.

Tornata a New York con le sue amiche, la protagonista riceverà una chiamata dal ragazzo di cui si è innamorata che le proporrà di seguirlo a Tokyo, dove ben presto si terrà il suo prossimo spettacolo.

Harper però non è pronta a tuffarsi in questa nuova avventura e rifiuta l’offerta, proponendo invece a Leo di andare da lei nella Grande Mela.

Anche in questa occasione Nikki e Leah svolgeranno un ruolo chiave perché, come accaduto per il viaggio ad Ibiza, convinceranno Harper a partire per questo nuovo viaggio per ricongiungersi con l’uomo che ama.