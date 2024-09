Ida Platano e Mario Cusitore: nuovo incontro a Uomini e Donne

Ida Platano e Mario Cusitore sono pronti ad infiammare la registrazione di Uomini e Donne in programma oggi, mercoledì 4 settembre 2024. Dopo aver saltato la prima registrazione per un problema di salute, Ida Platano, oggi, dovrebbe essere presente in studio per un nuovo confronto con Mario Cusitore. Salvo imprevisti, oggi Ida dovrebbe essere presente in studio dove rivedrà dopo mesi Mario che, più volte, ha ribadito di essersi innamorato e di voler provare a riconquistare la sua fiducia.

Lo speaker napoletano ha tentato più volte di contattare Ida fuori dal programma senza, però, riuscirci come ha spiegato Maria De Filippi a Radio Deejay. Cosa accadrà, dunque, tra ida e Mario nel programma di Maria De Filippi? Tina Cipollari e Gianni Sperti torneranno ad attaccare Cusitore?

Ida Platano e Mario Cusitore: nuova avventura nel parterre del trono over?

Difficilmente, Ida Platano accetterà di ricominciare con Mario Cusitore con cui, oggi, dovrebbe andare in scena l’epilogo nello studio di Uomini e Donne dove si sono incontrati per la prima volta. Per entrambi, tuttavia, l’avventura nel programma di Maria De Filippi potrebbe comunque continuare.

Sia la parrucchiera che lo speaker radiofonico, infatti, ufficialmente single, potrebbero restare nel parterre del trono over di Uomini e donne dando il via ad un nuovo capitolo della loro vita sentimentale e sperando di trovare il vero amore. Mario, tuttavia, riuscirà a dimenticare davvero la Platano? Lo scopriremo nel corso della stagione di Uomini e Donne.