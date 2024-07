Uomini e Donne 2024, Ida Platano: “Non posso perdere Temptation Island”/ “Risveglia i miei ricordi”

Uomini e Donne 2024, l’ex dama ricorda il viaggio nei sentimenti

Da qualche giorno è ripartito su Canale Cinque il viaggio nei sentimenti, Temptation Island di Filippo Bisciglia che ha ovviamente rimesso in moto la macchina dei ricordi di Ida Platano, volto amatissimo degli ultimi anni a Uomini e Donne, e intervenuta alla rivista ufficiale del dating show, la donna si è così espressa sul format di Mediaset, che negli ultimi giorni ha già scatenato il pubblico: “Come tutti gli anni non perderò Temptation Island, lo guardo da sola: è un momento mio, risveglia dei ricordi passati, ma lo guardo sempre volentieri”.

La ex dama di Uomini e Donne 2024 dopo la fine della storia con Vicinanza aveva fatto ritorno nel programma della De Filippi, dove ha incontrato Mario Cusitore, speaker napoletano di Radio Kiss Kiss, ma anche con lui la storia non è proseguita, dopo che Ida Platano è venuta a sapere di alcune chat dell’uomo con altre ragazze e ovviamente la questione le ha fatto perdere fiducia riguardo alla possibile nascita di una storia a lungo termine, anche se la corteggiatrice aveva deciso di perdonarlo, fino alla batosta finale che ha messo la parola fine alla relazione, una volta per tutte.

Ida Platano torna nel dating show come tronista?

Nel futuro della siciliana potrebbe esserci però un nuovo ritorno a Uomini e Donne 2024, dopo le recenti esperienze al trono finite però non come sperato. Ida Platano, come rivelato dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, potrebbe fare nuovamente capolinea nel programma nel trono senior, ma per lei si starebbe prospettando anche un ruolo come opinionista al fianco di Maria De Filippi, anche se per il momento non sono arrivate conferme e neanche smentite riguardo alla notizia circolata.

Nei piani a breve termine di Ida c’è sicuramente una vacanza con il figlio Samuele e presto anche un week-end con Gemma Galgani, conosciuta a Uomini e Donne 2024 e sua grande amica, con la quale ha condiviso gioie e dolori e presto anche una fetta di ferie.

