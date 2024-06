Il Corsaro Nero, Rete 4/ Trama e cast del film con Kabir Bedi, oggi 30 giugno 2024

Il Corsaro Nero, diretto da Sergio Sollima

Domenica 30 giugno, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14:05, il film d’avventura del 1976 dal titolo Il corsaro nero.

La pellicola è diretta dal regista Sergio Sollima, considerato uno dei maestri del genere spaghetti western, con lavori come La resa dei conti (1966) e Corri uomo corri (1968).

Le musiche hanno invece la firma del duo degli Oliver Onions, autori delle colonne sonore di numerosi progetti di successo, come …continuavano a chiamarlo Trinità, Sandokan e Il Maresciallo Rocca.

Il protagonista è interpretato dall’attore di origini indiane Kabir Bedi, diventato famoso in tutto il mondo grazie al ruolo di Sandokan nell’omonimo sceneggiato televisivo diretto sempre da Sergio Sollima.

Al suo fianco l’attrice francese Carole André, che aveva esordito nel 1967 proprio in un lungometraggio di Sollima, dal titolo Faccia a faccia.

Nel cast anche: Mel Ferrer, Angelo Infanti e Jackie Basehart.

La trama del film Il Corsaro Nero: l’amore salva sempre

Il Corsaro Nero racconta la storia del conte Emilio di Roccabruna, signore di Ventimiglia e di Valpenta, che decide di intraprendere la vita del pirata con lo pseudonimo di “Corsaro Nero”, per vendicarsi del crudele duca di Van Guld, responsabile di avere assassinato i suoi genitori.

Ad accompagnarlo i suoi due fratelli minori, il Corsaro Rosso e il Corsaro Verde, che però vengono uccisi anch’essi da Van Guld a tradimento durante una festa in cui si erano introdotti per scovare l’uomo.

Il Corsaro Nero è rimasto così da solo, e decide di stringere un terribile patto con il Diavolo, giurando di uccidere Van Guld e tutta la sua famiglia.

La vita del protagonista ha però una svolta inaspettata quando incontra la bella Honorata, una nobildonna europea che il Corsaro fa prigioniera, ma che decide di restare di sua spontanea volontà con lui poiché innamorata dell’uomo.

Tra i due nasce così una splendida storia d’amore e continuano insieme la vita in mare: l’obiettivo del Corsaro Nero è riuscire a penetrare a Maracaibo per trovarsi finalmente di fronte a Van Guld.

Dopo una serie di disavventure, finalmente i due uomini si trovano faccia a faccia, ma proprio quando il Corsaro è sul punto di uccidere il suo acerrimo nemico, le anime dei suoi fratelli glielo impediscono, affinché l’uomo non perda la sua anima a causa del patto con il Diavolo che aveva stipulato.











