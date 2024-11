Il Patriarca 2 è una storia vera? Nemo Bandera è esistito realmente? A chi si ispira la fiction di Canale5

Manca poco all’inizio della prima puntata de Il Patriarca 2, la fiction di Canale5 con protagonista Claudio Amendola con Antonia Liskova, Neva Leoni, Primo Reggiani e tanti altri attori vede la trama ruotare attorno alla figura di Nemo Bandera, imprenditore che ha costruito un vero e proprio impero tra traffici illeciti ed il narcotraffico. Tutto cambia, però, nella vita del criminale quando scopre di essere malato di Alzheimer, la malattia gli farà fare i conti con le sue scelte di vita ed i crimi commessi. Tuttavia in molti si chiedono, Il Patriarca 2 è una storia vera? Nemo Bandera è esistito realmente?

Andando con ordine entrambe le domande hanno una risposta secca: no. La fiction di Canale5 è frutto della fantasia degli sceneggiatori, che hanno voluto mettere in scena il racconto di un uomo diviso tra la lotta per il mantenimento del potere e la scoperta della malattia, e dunque non è esistito realmente nessun Nemo Bandera o nessun personaggio in particolare a cui ci si è ispirati. Tuttavia allo stesso tempo la fiction di Canale5 trae spunto da una serie spagnola Vivir sin permiso. Il protagonista della fiction è Nemo Banderia, nome che rimanda a quello del protagonista nel remake italiano, ed è interpretato da Josè Coronado.

Il Patriarca 2 non è una storia vera: ma la citta di Levante esiste?

E non solo alle domande se Il Patriarca 2 è una storia vera e Nemo Bandera è esisto realmente la risposta è negativa ma anche la domanda se Levante esiste davvero ha risposta negativa. La fiction di Canale5 è ambientata nell’immaginaria città di Levante ma tale comune non si riferisce a nessun comune italiano realmente esistente mentre le location sono tra il Lazio e la Puglia in scenari suggestivi e molto particolari. Insomma, Il Patriarca Nemo Bandera e tutti gli altri protagonisti non sono realmente esistiti ma frutto della fantasia degli autori.