Il principe di Roma è una storia vera o è frutto di fantasia?

Il principe di Roma è una storia vera? È questa la domanda che alcuni telespettatori potrebbero farsi durante la visione del film in onda il 9 ottobre 2024 su Rai 1 in prima serata. La commedia italiana del 2022, diretta da Edoardo Falcone, ha d’altronde un’ambientazione storica e presenta un personaggio, quello di Bartolomeo Proietti, che sembrerebbe realmente esistito. La verità è che Il Principe di Roma non è una storia vera, bensì totalmente frutto di fantasia.

Il film è dunque una commedia di finzione ispirata al racconto di Charles Dickens. La storia di Bartolomeo Proietti e dei suoi fantasmi è frutto dell’immaginazione degli sceneggiatori, ma porta in scena un contesto storico ben delineato che è quello della Roma del XIX secolo. Le ambientazioni sono credibili, seppur la storia è fantastica, con elementi fantasy legati al libro dalla cui storia prende ispirazione.

Bartolomeo Proietti è un ‘nuovo’ Ebenezer Scrooge

Il racconto di Charles Dickens a cui si rifà Il Principe di Roma altri non è che il celeberrimo “Canto di Natale“, in cui l’avaro e arcigno Ebenezer Scrooge deve fare i conti con i tre fantasmi di passato, presente e futuro. Il film Il Principe di Roma racconta invece la storia di Bartolomeo Proietti, un ricco borghese che sogna di entrare a far parte dell’aristocrazia.

L’uomo è disposto a tutto pur di ottenere un titolo nobiliare e sposare la figlia di un principe decaduto, tanto che la sua avidità e il suo egoismo lo portano a compiere scelte discutibili, spesso non proprio a fin di bene. Poi però accade qualcosa che cambia tutto: la notte di Natale, Bartolomeo viene visitato da tre spiriti che lo costringeranno a fare i conti con il suo passato, presente e futuro. Da lì avrà inizio un’avventura che molti già conoscono, ma che in questo film è raccontata in modo inedito e anche divertente.

