Il segreto del mio successo, diretto da Herbert Ross

Sabato 17 agosto 2024, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:30, la commedia del 1987 dal titolo Il segreto del mio successo.

Il film è diretto dal regista Herbert Ross, film maker di numerose pellicole di successo, come Funny Girl, Provaci ancora, Sam e Fiori d’acciaio.

Le musiche hanno invece la firma del compositore David Foster, che nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi artisti, tra cui Barbra Streisand, Lionel Richie, Ringo Starr, Paul Anka e Céline Dion.

Il protagonista del film Il segreto del mio successo è interpretato dall’attore Michael J. Fox, diventato famoso a livello internazionale grazie al personaggio di Marty McFly nella trilogia di Ritorno al futuro.

Al suo fianco l’attrice Helen Slater, conosciuta dal pubblico per il ruolo di Eliza Danvers, madre adottiva di Kara Zor-El / Supergirl nella serie tv Supergirl.

Nel cast del film Il segreto del mio successo anche Richard Jordan, Margaret Whitton, John Pankow, Christopher Murney, Gerry Bamman, Fred Gwynne, Carol Ann Susi e Elizabeth Franz.

La trama del film Il segreto del mio successo: la scalata rocambolesca di un ragazzo di provincia

Il segreto del mio successo racconta le vicende di Brantley Foster (Michael J. Fox), un giovane appena laureato che sogna di iniziare una brillante carriera e di raggiungere traguardi importanti.

Il protagonista decide così di lasciare il piccolo paese in cui è cresciuto per tentare la fortuna nella splendida metropoli di New York.

All’inizio si trova a dover affrontare numerose difficoltà, ma nonostante tutto non perde la speranza, e riesce a trovare lavoro come fattorino di un’importante società con a capo un suo vecchio zio (Richard Jordan), che però è all’oscuro della sua identità.

Giorno dopo giorno il giovane dimostra le sue capacità e riesce a prendere il posto di un dirigente licenziato, iniziando a vedere una concreta opportunità di carriera.

Purtroppo, però, si trova a dover far fronte a una serie di equivoci che metteranno a rischio il suo lavoro, infatti dapprima si innamora dell’amante di suo zio, e in un secondo momento finisce per caso a letto con sua zia, scoprendo solo successivamente il legame che li unisce.

Chiarita la situazione privata, Brantley si trova a dover affrontare un nuovo problema in campo professionale, infatti la società è sull’orlo del fallimento e rischia di essere acquisita da una grande azienda esterna.

Riuscirà il protagonista a salvare la ditta per cui lavora e a raggiungere il successo che tanto desidera?