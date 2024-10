Arrivano i risultati del televoto ad Amici 2024 ed è tempo di resa dei conti per SenzaCri, Trigno e Ilan Muccino. A comunicare tutto è stata Maria De Filippi, che ha mostrato la classifica. Terzo classificato è stato proprio Ilan Muccino, che appena ha visto il risultato ha sbarrato gli occhi ma si è subito giustificato dicendo di non essere piaciuto nemmeno a sè stesso durante la puntata. Al che Maria lo ha consolato, dicendo che è solo la prima volta e che davanti hanno tanto tempo per migliorare: “Non prendete questo risultato come altro che un test“, ha ribadito.

Prima classificata è SenzaCri, che ha ottenuto il 42% dei voti, Trigno il 35% e Ilan solo il 23%. Dopo aver sentito il risultato del televoto da casa, Ilan Muccino si è commosso per la delusione e ha iniziato a piangere e Maria se n’è accorta subito: “Ci sei rimasto male?“. Lui le risponde dicendo di avere alle spalle un bagaglio di esperienza ma di essere qui e di voler fare sempre meglio, allo stesso tempo, Ilan Muccino ha detto di avere un blocco emotivo, specialmente dopo aver visto questa classifica di Amici 2024.

Ilan Muccino è uno dei concorrenti di Amici 2024 più chiacchierati in assoluto, non solo perchè è il figlio del famoso regista Gabriele Muccino, ma anche perchè nel programma si sta facendo riconoscere per la sua sensibilità e per un carattere molto particolare. Il cantante 21enne ha già partecipato nel 2021 nelle selezioni di Sanremo Giovani, ma purtroppo non è riuscito ad entrare in finale. Molti lo avranno visto anche in uno dei film di suo padre, intitolato “Gli anni più belli“, in cui ha recitato a fianco di due grandi attori, Micaela Ramazzotti e Pierfrancesco Favino.

Di chi è figlio Ilan Muccino? La madre del cantante è la prima moglie del regista Elena Majoni e ha due fratelli, Penelope e Leonardo. I social si dividono tra chi lo apprezza molto per la sua sensibilità e chi invece pensa che sia troppo permaloso. Alcuni utenti su X hanno infatti scritto che Ilan Muccino è troppo convinto di sapere già tutto solo perchè ha già pubblicato alcuni singoli nel corso della sua carriera.