Ilan Muccino si è innamorato di Rebecca ad Amici 2024? Nelle ultime ore sono volate tante confidenze nella famosa scuola di Maria De Filippi, specialmente tra Sienna e Rebecca, le quali si sono confrontate sui possibili amori nel programma. “Piaci a tutti”, ha detto l’australiana alla collega ballerina, per poi indagare su chi fosse il suo preferito ad Amici 2024. Effettivamente, nell’ultima settimana tutti sembrano essersi presi una cotta per Rebecca, che con la sua bellezza e il suo carattere forte ha subito conquistato gli altri artisti. Del resto ogni anno ad Amici 2024 si formano le coppiette nell’accademia, e anche stavolta sono nate le prime simpatie.

Il tutto è cominciato in camera da letto, di sera, quando Sienna, che dorme vicina a Rebecca ha voluto fare un po’ di gossip per capire a chi fosse effettivamente interessata la ragazza. Negli scorsi giorni infatti è nato un vero e proprio caso d’indagine ad Amici 2024 quando Rebecca ha ricevuto un bigliettino misterioso da parte di un corteggiatore, che le ha scritto di volerla conoscere meglio e di avere voglia di parlarle di più. Da quel momento anche i social hanno iniziato a costruire un castello di ship pensando che inizialmente si trattasse di Ilan Muccino, per poi rimanere delusi: l’autore della lettera era Vybes.

In ogni caso, Ilan di Amici 2024 non è proprio estraneo ai fatti in quanto ad attrazione verso Rebecca: durante una confidenza con Sienna, si è lasciato scappare alcune frasi dirette come: “Sono molto attratto da lei“, e non solo! Il cantante ha anche fatto sapere che esteticamente la ragazza le piace moltissimo, anche se caratterialmente deve ancora conoscerla meglio. Insomma, Sienna si è messa a fare un po’ da messaggera fra i due, indagando qua e là e riportando le informazioni a Rebecca, con la quale sta stringendo un legame di amicizia molto speciale.

Inizialmente Ilan Muccino non ha voluto sbilanciarsi troppo per quanto riguarda Rebecca, ma soprattutto ha voluto sottolineare in confidenza a Sienna, che se anche fosse innamorato di lei non andrebbe avanti per rispetto di Vybes, il quale ha una cotta per la ballerina di Amici 2024. Più volte, Ilan ha sottolineato di volerci andare molto piano e di voler fare le cose con estrema calma, imbarazzato di essersi lasciato andare così tanto su quello che sente per Rebecca. Dopo due minuti, Sienna è corsa in camera dall’amica e ha riferito tutto.