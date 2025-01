Altra bruttissima parentesi nella casa del Grande Fratello. Stavolta la protagonista è Ilaria Galassi che ha fatto una battuta con Luca Calvani, Stefania Orlando e Amanda Lecciso. Fortunatamente Eva Grimaldi l’ha fermata facendole notare che stava esagerando. Ma cos’è successo con precisione? Al centro di tutto c’è l’ex Non è la Rai, che come si sa si è schierata in uno dei gruppi che si sono formati nella casa del Grande Fratello.

Infatti nel reality si sono formati alcuni piccoli schieramenti e non mancano le frecciate tra i concorrenti che non se le mandano a dire, soprattutto nell’ultimo periodo. Certo è che quando si arriva al limite con le parole, i fan se ne accorgono. Ed è quello che è successo con Ilaria Galassi, che se n’è uscita con una brutta battuta che ha fatto molto discutere. Il tutto è successo in una serata organizzata dagli autori. Serata in cui i gieffini hanno avuto modo di divertirsi e superare il periodo brutto passato a fine dicembre.

Ilaria Galassi ripresa da Eva Grimaldi: la brutta battuta e i fan scioccati dalla sua frase durante la serata

Durante una delle serate dove i concorrenti del Grande Fratello sono stati invitati a rilassarsi e lasciare andare gli screzi appena passati, Eva Grimaldi ha chiesto a Ilaria Galassi, che poco tempo fa voleva abbandonare il programma, chi mancava per la festa. La Non è La Rai, a quel punto ha gelato tutti, facendo una battuta terribile, ecco cos’ha detto: “Mancano Luca, Amanda e Stefania. Il trio monnezza”. Insomma, Ilaria Galassi ha definito “Spazzatura” i tre concorrenti, con i quali non va affatto d’accordo. In quel momento, Eva Grimaldi le ha fatto notare di aver esagerato, dicendole “No dai”.

Ilaria Galassi si è subito messa sulla difensiva dicendo che stava solo scherzando: “Scherzo, è uno scherzo“. Chissà se Alfonso Signorini manderà in onda queste parole nella prossima puntata? Intanto i fan si sono riversati sui social sconvolti di quello che hanno sentito. Inutile dire che questa edizione del Grande Fratello è ricca di tensioni che non accennano a spegnersi. Ora attendiamo con ansia la nuova puntata di stasera, come sempre su Canale 5 a partire dalle 21.30 con un’altra eliminazione. Chi lascerà la casa questa volta? Lo scopriremo prestissimo!