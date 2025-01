Imma Battaglia e la moglie Eva Grimaldi, attualmente nella casa del Grande Fratello 2024, si sono conosciute nel 2010. Il primo incontro è avvenuto in un gay village e da lì è iniziata una delle storie d’amore più discusse degli ultimi anni, con tanto di matrimonio da copertina nel 2019. Come accennavamo, le due si sono conosciute nel lontano 2010 mentre Eva Grimaldi aveva appena divorziato con Fabrizio Amoroso, suo ex marito. Nonostante fossero passati mesi, la donna era ancora molto scossa dalla precedente storia.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono conosciute grazie ad amici in comune ed entrambe stavano passando un momento difficile della sua vita. Imma, infatti, stava riprendendo in mano la sua vita dopo aver scoperto un tradimento da parte di Licia Nunez, la sua ex fidanzata. E con chi l’avrebbe tradita? Proprio con Eva Grimaldi, nel periodo in cui la loro relazione stava terminando. Insomma, un colpaccio dopo l’altro per le due donne, che nove anni dopo sarebbero diventate moglie e moglie. Secondo il racconto di entrambe, la scintilla è scattata immediatamente.

Imma Battaglia e Eva Grimaldi si sono fidanzate dopo un lungo corteggiamento, anche se il colpo di fulmine è arrivato subito, sin dal primo momento in cui si sono viste. Le due hanno sempre smentito la storia dei tradimenti, e hanno sempre parlato del loro amore in modo totalmente positivo, ricordando il loro splendido matrimonio nel 2019. Nel gay village dove si sono incontrate, Eva Grimaldi era insieme al suo ex marito Fabrizio Ambroso come ha spiegato a Vanity Fair. Tutti guardavano quanto fosse bella Eva Grimaldi, la quale pensava invece a quanto fosse bello il viso di Imma.

“Quando siamo tornati a Verona“, spiega Eva a Vanity, “ricordo che alla prima carezza del mio ex marito per tre secondi ho pensato a lei“. Due anni dopo, quando la storia col marito naufraga definitivamente, Eva Grimaldi decide di tornare al Gay Village e insieme a Imma Battaglia beve una birra e mangia patatine. Da quel momento il colpo di fulmine: “Mi era entrata nel cuore come un proiettile“, ha dichiarato. Nonostante ai tempi la Battaglia avesse già una fidanzata, il corteggiamento non si era fatto attendere, e le due hanno iniziato una lunga relazione che dura fino ad oggi.