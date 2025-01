La scorsa notte la cittadina di Novedrate, comune della provincia di Como attraversata dalla famosa “novedratese”, arteria che taglia in due il paese e che collega la Milano-Lecco a Lentate sul Seveso, è stata scossa da un incendio di vaste proporzioni, scoppiato in una delle ditte più famose della zona, la Salice. Si tratta di un’azienda storica, dove si producono da anni cerniere per i mobili, e che rifornisce a sua volta numerose aziende del settore del legno, estremamente diffuso in quella zona della Brianza.

L’incendio, secondo quanto riferito da numerosi portali online in queste ore, a cominciare dal sito di RaiNews, si è verificato di preciso attorno alla mezzanotte di ieri, e a Novedrate c’è stato un dispiegamento massiccio di mezzi, visto che sul posto si sono recati ben 40 vigili del fuoco fra cui uomini provenienti da Varese e Milano, oltre a nove automezzi. Rainews segnala anche la presenza del nucleo speciale NBCR, quello che solitamente si occupa di trattare materiali chimici, biologici, radiologici e nucleare, visto che la Salice di Novedrate utilizza fra le sue materie prime per produrre le cerniere, anche il cianuro.

INCENDIO SALICE NOVEDRATE, SEGNALAZIONI SUI SOCIAL

L’incendio è scoppiato di preciso nel reparto galvanico e i vigili del fuoco hanno impiegato tutta la notte per domare le fiamme, proprio per via della delicatezza della situazione. Moltissime sono state le segnalate sulle pagine Facebook e social di Novedrate, come ad esempio chi ha scritto “Cosa sta succedendo a Novedrate?….c’è un grosso incendio in atto ma non capisco dove…qualcuno sa dirmi qualcosa?”, ma anche “Costa sta bruciando”, o ancora. “A fuoco la ditta Salice di Novedrate, un disastro!”, e molti altri messaggi e commenti di questo tipo.

Alla luce del devastante incendio il comune ha pubblicato un avviso sul proprio sito web, diffuso poi sui vari canali social ufficiali, aggiornando la popolazione locale su quanto stesse accadendo e invitando gli stessi cittadini a non uscire di casa e a tenere le finestre chiuse.

INCENDIO SALICE NOVEDRATE, COSA E’ SUCCESSO?

Fortunatamente l’incendio si è verificato durante l’orario notturno, di conseguenza i disagi sono stati minimi, ma in ogni caso le dimensioni del rogo sono state importanti. Non si segnalano fortunatamente feriti e una volta che la situazione sarà tornata alla normalità si cercherà di capire cosa sia accaduto e da dove siano partite le fiamme.

Secondo quanto emerso, il reparto da cui sarebbe scattato il tutto, tratta appunto il cianuro, come detto sopra, una sostanza che è altamente tossica e soprattutto pericolosa, ed è proprio per questo che le operazioni di spegnimento sono state molto complesse, e c’è voluto l’intervento del nucleo speciale dei pompieri. Per valutare l’impatto ambientale sul posto anche i tecnici dell’agenzia della regione Lombardia Arpa, dedicata alla protezione ambiente, nonché gli uomini dei carabinieri e anche i sindaci dei comuni di quella zona.