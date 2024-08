Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, diretto da Steven Spielberg

Sabato 3 agosto, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, verrà trasmesso il film di avventura del 2008 dal titolo Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, distribuito da Universal Pictures e prodotto da Paramount Pictures, Amblin Entertainment, Santo Domingo Film & Music Video, Lucasfilm.

La regia è di Steven Spielberg, vincitore di 16 premi tra cui due premi Oscar come migliore regista per Salvate il soldato Ryan, con protagonista Tom Hanks, e Schindler’s List – La lista di Schindler, dove viene ripercorsa la tragedia della Shoah. Questo film è il quarto capitolo del franchise che la rete Mediaset sta trasmettendo per intero.

Amici 23, ritorno di fiamma tra Mida e Gaia De Martino? Spunta foto insieme/ Esplode il gossip: furia dei fan

Nel cast troviamo sempre Harrison Ford come protagonista, questa volta affiancato dalla splendida Cate Blanchett, vincitrice di numerosi premi, tra cui due Oscar, uno per the Aviator e l’altro per Blue Jasmine. Completano il cast Karen Allen, Shia LaBeouf, Ray Winston e John Hurt.

La trama del film Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo: un incredibile viaggio, dall’Inghilterra al Perù

La storia di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo è ambientata nel 1957 e il periodo è molto concitato: è in atto una guerra fredda tra Usa e Russia e all’orizzonte si prospetta un conflitto nucleare. Intanto nel deserto del Nevada, Irina Spalko che è al comando di una milizia sovietica, cerca di penetrare in una base americana per impossessarsi di un teschio di cristallo, un reperto archeologico rinvenuto da scavi in Perù.

Francesco Turco torna a Uomini e Donne a settembre?/ "È di nuovo single, la redazione lo ha contattato e…"

A quanto pare questo “ritrovamento” ha origine aliene e chi ne viene in possesso viene conferito di poteri sovrumani e conoscenza illimitata. Per poter raggiungere il loro scopo, i russi hanno bisogno della collaborazione di Indiana Jones e del suo fidato amico Mac. Riescono nel loro intento costringendo l’archeologo a collaborare. Una volta tornato a casa, trova l’FBI ad attenderlo, perché è sospettato di essere una spia russa. Per questo motivo Jones viene espulso dal college dove insegna e affranto decide di trasferirsi a Londra.

Intanto, il giovane Mutt chiede aiuto a Jones per ritrovare sua madre di cui, da quando si è messa alla ricerca del professor Oxley, che le aveva lasciato una lettera da decifrare, si sono perse le tracce. Indiana si mette alla ricerca della donna e trova una pista che lo porta a Nazca in Perù. L’avventura però non è priva di imprevisti, difatti l’archeologo dovrà vedersela con il KGB che lo cerca, Irina che lo insegue e agguerriti indios che vogliono la sua testa. In mezzo a tutto questo deve misurarsi all’ostilità delle sabbie mobili, dei pericoli del territorio e dei combattimenti. Jones riuscirà a portare a compimento la sua missione nonostante i numerosi imprevisti.

Per un pugno di dollari, Rai 3/ Trama e cast del cult dello spaghetti western, oggi 3 agosto 2024