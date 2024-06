Jacqueline Luna Di Giacomo incinta di Ultimo/ La sorella Rebecca Manenti rompe il silenzio: la reazione

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo presto genitori: la reazione della sorella maggiore di lei

Solo pochi giorni fa, durante il suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, Ultimo ha annunciato che presto diventerà papà per la prima volta. La fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, nota per essere la figlia di Heather Parisi, è incinta e presto darà alla luce un maschietto. Una notizia che ha fatto il giro del web scatenando migliaia di commenti entusiasti dei fan oltre che la curiosità di tanti sulla reazione della famiglia della ragazza. È infatti noto che tra Jacqueline e sua mamma Heather non ci siano ottimi rapporti, ma non è però così con la sorella maggiore Rebecca Manenti.

Se infatti mamma Heather Parisi non ha commentato la notizia e, anzi, ha deciso di limitare i commenti dei follower sotto i suoi post di Instagram, Rebecca ha commentato con gioia la notizia che presto diventerà zia: “Mi scoppia il cuore”, ha scritto infatti la ragazza, manifestando tutto l’affetto per la sorellina.

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo: un grande amore iniziato nel 2020

Rebecca, come molti altri, festeggia dunque questa bellissima novità per la coppia composta da Jacqueline Luna Di Giacomo e il cantante Ultimo. I due stanno insieme dal 2020 e da allora sono inseparabili. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa, l’artista ha spiegato come si sono conosciuti e come è nata poi la storia che presto verrà coronata dall’arrivo di un figlio: “Abbiamo parlato tutta la sera, era tanto che non passavo una sera normale. Il giorno dopo lei partiva per l’America. Ci eravamo innamorati, senza esserci mai dati un bacio” Jacqueline, invece, in un post su Instagram ha ammesso: “Non potremmo essere più diversi, eppure c’è qualcosa di così simile che ci accomuna e unisce… non ho ancora capito cosa sia… spero non basti una vita”.











