Jake La Furia, chi sono la moglie e i figli? La riservata vita privata del rapper

Pioniere della scena rap e hip hop con i Club Dogo così come da solista, Jake La Furia è stato assoldato quest’anno nella giuria di X Factor 2024 dove, al fianco di Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Achille Lauro, sta coltivando il talento dei giovani allievi e promesse della musica. La sua carriera è indubbiamente trionfale: i Club Dogo hanno infatti segnato una generazione e il loro ritorno sulle scene lo scorso anno è stato accolto dai fan con grande entusiasmo.

Ma, successo a parte, cosa sappiamo della sfera sentimentale e privata di Jake La Furia? Il rapper conduce una vita privata piuttosto riservata e lontana dai riflettori della cronaca rosa: ha infatti sempre preferito tutelare l’amore per i suoi affetti e per la sua famiglia composta da moglie e figli. Di loro però non si conoscono informazioni aggiuntive, né inerenti alla storia d’amore con la sua compagna di vita né sui bambini frutto della loro relazione.

Jake La Furia: “Ho sempre voluto tenere la famiglia lontana dai riflettori“

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair poche settimane fa, in occasione della sua partecipazione come giudice a X Factor 2024, Jake La Furia ha glissato sulla sua vita privata ammettendo: “Non mi piace la dimensione social così come non mi piace la dimensione pubblica. Voglio essere amato e apprezzato per la mia musica o per quello che faccio a X Factor: i miei figli sono la mia identità privata“.

Una riservatezza così motivata: “Ho sempre voluto tenere la mia famiglia lontana dai riflettori a meno che non lo vogliano loro. Siccome quel desiderio per il momento non c’è, è giusto che certi momenti rimangano nostri e non siano pubblici. Penso che questo sia alla base della felicità“. Il rapper è comunque un padre felice e proprio la paternità ha per lui rappresentato una svolta importante nella sua vita: “Mi ha sicuramente addolcito e tranquillizzato“.

