Jannik Sinner, reduce da un periodo non proprio idilliaco dal punto di vista agonistico, pare sia finito anche al centro di alcuni rumor di cronaca rosa in riferimento ad una presunta crisi con l’attuale fidanzata Anna Kalinskaya. Si sono lasciati? Questa la domanda del momento dato che, come riporta Gossip e Tv, alcuni indizi sembrano convergere verso delle nubi non proprio promettenti.

Jannik Sinner è reduce dalla delusione olimpica: una tonsillite lo ha costretto a dire addio alle Olimpiadi di Parigi 2024, occasione ghiotta per mettersi ulteriormente in vetrina dopo i mesi vissuti da assoluto protagonista nel mondo del tennis. Ed ecco che, come se non bastasse, arrivano prepotenti le voci secondo le quali Jannik Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya si sarebbero lasciati. Ma da dove partono questi rumor sulla presunta crisi di coppia?

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, ‘allarme rientrato’ dopo le voci di una possibile crisi e rottura

Dopo la delusione sportiva, Jannik Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya si sono fiondati in Sardegna per godersi le meritate vacanze dopo le fatiche professionali. Eppure, nonostante siano sembrati anche di recente sempre più innamorati e complici, qualcosa negli ultimi giorni potrebbe aver guastato l’armonia di coppia. L’indizio chiave è un ‘unfollow’ su Instagram. La tennista avrebbe smesso di seguire il fidanzato negli scorsi giorni, fattore che ha dunque alimentato le voci di crisi.

A quanto pare però – come riporta Gossip e Tv – nelle ore successive tutto è tornato nella normalità: Anna Kalinskaya, fidanzata di Jannik Sinner, avrebbe di nuovo schiacciato il tasto ‘segui’ nel profilo del tennista. Dunque, le voci di gossip sembrano dunque poggiare su un terreno poco stabile e magari il ‘segui’ rimosso per qualche ora potrebbe essere stato solo frutto di un errore o di un ‘bug’ digitale.