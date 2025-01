JD Vance: il giovanissimo vide presidente degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti, oggi lunedì 20 gennaio 2025, si apprestano ad accogliere Donald Trump come presidente e con lui tutta la squadra politica tra cui spicca la presenza di James David Vance che, dopo essere stato senatore, è pronto a ricoprire un ruolo importante e delicato come quello di vice presidente degli Stati Uniti. Classe 1984, la sua è una storia di riscatto e rappresenta perfettamente quello che è il sogno americano. Nato come James Donald Bowman, dopo la fine del matrimonio con il marito e il relativo divorzio, la madre decise di cambiare sia il nome che il cognome del figlio che, da quel momento, diventò James David.

Quella del vice presidente degli Stati Uniti non è stata un’infanzia facile a causa della tossicodipendenza della madre. JD Vance, però, non si è mai arreso e ha provato in tutti i modi a cambiare la propria vita. La grande occasione è arrivata quando ha deciso di arruolarsi nei Marine. Un’esperienza che gli ha dato la possibilità anche di concludere il suo percorso di studi. Dopo essersi laureato all’Università statale dell’Ohio, si è iscritto alla Yale Law School dove incontra la donna della sua vita, Usha Chilukuri che è attualmente la moglie. Il matrimonio è stato celebrato nel 2014 e, in seguito, la coppia ha avuto tre figli Ewan, di 7 anni, Vivek, di 4, e Mirabel, di 2.

Chi è Usha Chilukuri, la moglie di JD Vance

La donna con cui il vice presidente degli Stati Uniti ha scelto di costruire una famiglia si chiama Usha Vance, è indo-americana ed è cresciuta vicino a San Diego. Dopo aver concluso gli studi frequentando la Yale Law School dove ha conosciuto il marito JD Vance, ha portato avanti la professione legale. Sul sito dell’ufficio legale in cui lavora viene descritta come «un’esperta civilista specializzata in complesse controversie civili e ricorsi in materia di istruzione superiore, amministrazione locale e tecnologia».

Da oggi, però, Usha sarà ufficialmente la second lady degli Stati Uniti, un ruolo importante che la porterà a rinunciare, quasi sicuramente, al proprio lavoro. Qualche mese fa, commentando la possibilità di un ruolo nel marito JD Vance nella squadra di Trump, in un’intervista rilasciata a fine giugno a Fox & Friends, aveva dichiarato «Credo che la metterei così: in questo momento non ho fretta di cambiare nulla della nostra vita. Ma credo davvero in J.D. e lo amo molto, quindi vedremo cosa succederà. Non abbiamo preconcetti». Vita che, però, è cambiata dopo la vittoria di Trump e la scelta del marito come vice presidente e che da oggi la vede scendere in campo come second lady degli Stati Uniti.

