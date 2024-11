Jessica Morlacchi vita privata: la cantante ha sofferto di depressione e attacchi di panico

Il pubblico del Grande Fratello 2024 ha imparato a conoscerla come una persona divertente e molto ironica, ma Jessica Morlacchi ha un vita privata complicata, fatto anche di depressione e attacchi di panico. Nasce come cantante e ottiene un grande successo con la sua band, i Gazosa, ma improvvisamente tutto crolla. Jessica ha iniziato a soffrire di attacchi di panico che, anno dopo anno, sono diventati sempre più frequenti.

Chi è Marina, mamma di Jessica Morlacchi/ Sorpresa al Grande Fratello 2024: "Litighiamo spesso ma la amo"

Lo stress causato da una vita serrata, fatta di lavoro e tour, ha avuto su Jessica Morlacchi un impatto deleterio, tanto che lei ha rivelato: “Verso i 18-19 anni gli attacchi di panico sono diventati sempre più frequenti, mi capitava tutti i giorni. Vedevo bianco, mi buttavo per terra e non volevo camminare.” La cantante ha ammesso di essersi chiusa in casa e di aver perciò avuto un’adolescenza molto difficile, tanto da non voler più uscire. In casa, infatti, Jessica Morlacchi ha iniziato a soffrire di depressione: non voleva alzarsi dal letto e ha iniziato anche ad avere paura di uscire.

Jessica Morlacchi soffre l'assenza di Iago Garcia al GF: "Abbiamo legato tanto"/ Poi l'incontro in Tugurio!

Jessica Morlacchi e la storia d’amore annunciata in TV con lo chef Davide

Jessica Morlacchi ne ha sofferto per molti anni, fino a quando, a 30 anni, ha deciso di intraprendere un percorso psicologico e psichiatrico che l’ha aiutata ad uscire da questo dramma. Jessica Morlacchi ha però dovuto affrontate anche delle delusioni d’amore. Al Grande Fratello 2024 non ha fatto mistero del fatto di essere single e di non esser riuscita a trovare l’uomo giusto.

Eppure solo pochi anni fa sembrava l’avesse trovato, al punto da presentarlo in diretta televisiva a Oggi è un altro giorno. L’ex fidanzato di Jessica Morlacchi in questione si chiama Davide, ed è un ragazzo lontano dal mondo dello spettacolo. Lui è infatti un pastry chef cioccolatiere: il loro amore è sbocciato nel 2021 ma, un anno dopo, la loro storia è giunta al capolinea.

Fidanzato Jessica Morlacchi: la concorrente in cerca d'amore al GF 2024/ Dall'interesse per Giglio a...